Sim, o HeyGen é um criador de anúncios em vídeo AI eficaz que se destaca na criação de conteúdo dinâmico de vídeo de produto. Você pode utilizar avatares AI para apresentações de produto poderosas e até mesmo gerar sessões de fotos virtuais, entregando visuais de produto profissionais e diversos sem a necessidade de produção tradicional extensa.