Gerador de Treinamento para Adoção de IA para Experiências de Aprendizado Envolventes

Crie cursos online interativos e módulos de microaprendizado mais rapidamente. Use avatares de IA para conteúdo de vídeo atraente.

414/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para gerentes de sucesso do cliente que enfrentam dificuldades com onboarding, crie um vídeo instrucional de 60 segundos usando um 'avatar de IA' para apresentar o HeyGen como um 'gerador de treinamento para adoção de IA'. Utilize uma estética visual polida e tranquilizadora, com etapas fáceis de seguir e gráficos profissionais na tela, acompanhados por uma narração calma e informativa. Este vídeo ilustrará como as empresas podem oferecer 'experiências de aprendizado' superiores sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo vibrante de 30 segundos para criadores de conteúdo e treinadores ocupados, enfatizando a rápida produção de módulos de 'microaprendizado' para 'cursos online'. Use os diversos 'Modelos e cenas' do HeyGen para criar conteúdo atraente rapidamente, apresentando um estilo visual rico e acelerado com transições energéticas e uma narração rápida e articulada. Ilustre como o HeyGen simplifica a 'geração de cursos inteiros, imagens e questionários'.
Prompt de Exemplo 3
Capacite equipes de marketing e especialistas no assunto com um vídeo elegante de 45 segundos demonstrando como a 'Geração de narração' do HeyGen combinada com seu 'gerador de vídeo de IA' simplifica o desenvolvimento de 'mini-cursos' envolventes. Adote um estilo visual moderno e empoderador com animações suaves e sobreposições de texto dinâmicas, acompanhadas por uma voz confiante e persuasiva. Destaque a simplicidade de acelerar a 'criação de cursos' a partir de materiais existentes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Treinamento para Adoção de IA

Transforme conceitos complexos de IA em experiências de aprendizado claras e impactantes com nosso intuitivo gerador de treinamento para adoção de IA, simplificando a criação de cursos desde a ideia até a implantação.

1
Step 1
Selecione Seu Foco de Treinamento
Defina o tópico e os principais objetivos de aprendizado para seu treinamento de adoção de IA. O Criador de Cursos de IA então usa suas informações para delinear a estrutura e o conteúdo básico.
2
Step 2
Gere Conteúdo Envolvente
Aproveite a IA para produzir instantaneamente materiais de curso abrangentes, incluindo texto rico, imagens relevantes e questionários interativos, gerando cursos inteiros, imagens e questionários.
3
Step 3
Personalize Seu Curso
Adapte o conteúdo gerado à sua marca e público. Use diversos Modelos e cenas para ajustar visuais, adicionar exemplos específicos e aumentar a interatividade para um engajamento ideal.
4
Step 4
Publique e Acompanhe o Progresso
Distribua seus cursos online interativos para sua equipe ou clientes. Utilize a exportação SCORM para integração perfeita com seu sistema de gestão de aprendizado existente, acompanhe o progresso dos alunos e garanta a adoção bem-sucedida de IA.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Vídeos e Clipes Envolventes para Mídias Sociais

.

Produza rapidamente vídeos curtos e clipes cativantes, ideais para promover o treinamento de adoção de IA ou criar conteúdo de aprendizado em pequenos pedaços.

background image

Perguntas Frequentes

Como o Criador de Cursos de IA do HeyGen simplifica o desenvolvimento de cursos online?

O HeyGen revoluciona a criação de cursos ao utilizar sua avançada tecnologia de IA para gerar experiências de aprendizado baseadas em vídeo envolventes. Isso permite que educadores produzam rapidamente cursos online de alta qualidade e treinamentos para adoção de IA usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, transformando seus materiais de ensino de forma eficiente.

Posso personalizar a identidade visual das minhas experiências de aprendizado com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece ampla flexibilidade de personalização para garantir que suas experiências de aprendizado estejam perfeitamente alinhadas com a identidade da sua marca. Você pode facilmente aplicar controles de branding, incluindo logotipos e cores personalizados, e acessar uma rica biblioteca de mídia para criar conteúdo de curso visualmente consistente e profissional.

Quais recursos interativos o HeyGen pode incorporar no conteúdo educacional?

O HeyGen aprimora o conteúdo educacional ao permitir a criação de cursos interativos, tornando o aprendizado mais envolvente. Seu gerador de vídeo de IA facilita as capacidades de geração de conteúdo dinâmico, permitindo a inclusão de elementos como geração de narração, legendas/captions e até estruturas básicas para questionários, melhorando as experiências de aprendizado como um todo.

O HeyGen é capaz de gerar formatos de curso diversos, como microaprendizado ou mini-cursos?

Sim, o HeyGen é altamente versátil e capaz de gerar cursos inteiros, incluindo imagens e questionários, para suportar uma variedade de formatos como microaprendizado ou mini-cursos. A flexibilidade da plataforma também inclui redimensionamento de proporção de aspecto, garantindo que seus materiais educacionais sejam otimizados para várias plataformas e necessidades dos alunos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo