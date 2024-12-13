criador de anúncios de vídeo com IA: Crie Anúncios de Vídeo de Alta Conversão

Transforme seus roteiros em anúncios de vídeo envolventes e de alto desempenho instantaneamente com recursos avançados de texto para vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para agências de marketing que buscam escalar sua produção de anúncios, visualize um vídeo profissional e elegante de 45 segundos. Deve destacar diversos 'Avatares de IA' em diferentes cenários, transmitindo uma mensagem de eficiência e personalização. Uma narração confiante e profissional com uma música de fundo sutil e inspiradora guiará o público sobre como os 'Modelos e cenas' do HeyGen ajudam as agências a produzir 'Anúncios de IA' de alta qualidade rapidamente.
Prompt de Exemplo 2
Você é um criador de conteúdo ou empreendedor solo procurando produzir anúncios de vídeo autênticos, mas polidos? Crie um vídeo de 60 segundos com uma sensação autêntica e gerada pelo usuário, apresentando sobreposições de texto dinâmicas e proporções variadas para diferentes plataformas. Uma narração envolvente e amigável, acompanhada de música em alta, ilustrará como as capacidades de 'criador de anúncios de vídeo online', como 'Redimensionamento de proporção e exportações' e 'Legendas/legendas', capacitam os criadores a alcançar públicos mais amplos.
Prompt de Exemplo 3
Cansado dos crescentes 'custos de produção' para seus anúncios em vídeo? Crie um vídeo convincente de 30 segundos para empresas focadas na redução de custos sem comprometer a qualidade. O estilo visual deve ser limpo e ilustrativo, focando em cenários de problema/solução. Uma narração autoritária enfatizará o valor de usar 'Biblioteca de mídia/suporte de estoque' e 'Avatares de IA' em um 'criador de anúncios de vídeo com IA' para alcançar resultados de alta qualidade de forma eficiente e acessível.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Anúncios de Vídeo com IA

Revolucione suas campanhas publicitárias criando anúncios de vídeo cativantes com ferramentas alimentadas por IA, projetadas para atrair e converter seu público-alvo.

1
Step 1
Selecione uma Base Criativa
Comece selecionando entre uma variedade de modelos profissionalmente projetados, adaptados para vários tipos de anúncios. Alternativamente, comece do zero para ter controle criativo total.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro Envolvente
Transforme suas ideias em vídeo fornecendo seu roteiro de anúncio. Nossa IA então gerará visuais dinâmicos e os sincronizará com seu texto, prontos para refinamento.
3
Step 3
Adicione Avatares e Vozes de IA Envolventes
Aumente o apelo do seu anúncio incorporando avatares de IA realistas e gerando narrações com som natural. Personalize sua aparência e voz para corresponder à identidade única da sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Anúncio de Alto Desempenho
Revise seu vídeo concluído, adicione música de fundo envolvente e uma chamada para ação clara, depois exporte seu anúncio em vários formatos otimizados para diferentes plataformas sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Anúncios Poderosos de Testemunhos de Clientes

.

Transforme histórias de sucesso de clientes em anúncios de vídeo persuasivos, construindo confiança e destacando o valor do produto com conteúdo gerado por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar anúncios de vídeo envolventes?

O criador de anúncios de vídeo com IA do HeyGen permite que você gere anúncios de vídeo impressionantes e de alto desempenho. Você pode aproveitar modelos dinâmicos e atraentes, integrar avatares de IA hiper-realistas e adicionar efeitos e músicas envolventes para criar anúncios que capturam a atenção do seu público.

Quais ativos criativos e opções de personalização o HeyGen oferece para a produção de anúncios?

O HeyGen oferece um rico conjunto de ativos criativos, incluindo Avatares e Atores de IA, e uma biblioteca de modelos. Você pode personalizar seu anúncio com cores da marca, usar prompts de texto para gerar roteiros e integrar elementos de chamada para ação para uma mensagem eficaz.

O HeyGen suporta vários formatos e dimensões de anúncios de vídeo?

Sim, o HeyGen, como um criador de anúncios de vídeo online, suporta múltiplos formatos e dimensões de anúncios para diferentes plataformas sociais. Você pode facilmente adaptar seus anúncios de vídeo com IA usando o redimensionamento de proporção e garantir que eles estejam otimizados para cada colocação.

Como o HeyGen simplifica o fluxo de trabalho de criação de anúncios de vídeo?

O HeyGen simplifica o fluxo de trabalho de criação de anúncios de vídeo com seu editor intuitivo de arrastar e soltar. Isso permite uma criação de anúncios extremamente rápida, permitindo que você personalize o conteúdo com avatares de vídeo de IA e roteiros de forma eficiente.

