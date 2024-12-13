Gerador de Vídeos Publicitários com IA: Crie Anúncios de Alta Conversão Rápido

Crie anúncios em vídeo personalizados vencedores a partir de prompts de texto usando a avançada funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro, impulsionando alto engajamento e conversões.

Produza um vídeo vibrante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing de desempenho, mostrando como é fácil criar vídeos publicitários cativantes com IA. Utilize um estilo visual dinâmico e animado com avatares de IA profissionais, mas amigáveis, transmitindo a mensagem, complementados por música de fundo energética. Demonstre a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro para geração rápida de conteúdo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo atraente de 45 segundos para agências de marketing e marcas de e-commerce, destacando o poder dos anúncios em vídeo personalizados para campanhas diversas. Utilize uma estética visual dinâmica, apresentando vários modelos de anúncios pré-construídos com geração de narração clara e moderna, em um cenário de exibições sofisticadas de produtos. Este vídeo deve ilustrar a versatilidade dos recursos de modelos e cenas do HeyGen na produção de anúncios de alto impacto.
Prompt de Exemplo 2
Crie um anúncio autêntico de 60 segundos com depoimentos de IA para marcas D2C que buscam prova social, apresentando atores de IA relacionáveis compartilhando experiências positivas com produtos. O estilo visual deve ser acolhedor e natural, usando iluminação suave e música de fundo sutil, aprimorado por legendas automáticas para garantir acessibilidade. Isso visa demonstrar como anúncios em vídeo no estilo UGC podem ser produzidos profissionalmente com facilidade.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 30 segundos projetado para profissionais de marketing de mídia social, focando na geração de anúncios em vídeo vencedores otimizados para várias plataformas. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e energético, capturando a atenção com cortes rápidos e visuais de suporte de biblioteca de mídia/estoque vibrantes, sublinhados por uma trilha sonora contemporânea e animada. Enfatize a facilidade de redimensionamento de proporção e exportações para adaptação perfeita em canais sociais.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Publicitários com IA

Crie anúncios em vídeo atraentes e otimizados para conversão de forma rápida e eficiente com o poder da IA, transformando seus conceitos em campanhas vencedoras.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Anúncio
Comece inserindo seu texto publicitário ou conceito usando prompts de texto claros. Nossa funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro transformará suas palavras em uma base de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA ou incorpore Atores de IA para apresentar sua mensagem de forma eficaz.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Aproveite nossa geração de narração para produzir áudio com som natural em mais de 50 idiomas, ampliando o alcance global do seu anúncio.
4
Step 4
Exporte para Desempenho
Utilize o redimensionamento de proporção e exportações para otimizar seu vídeo para várias plataformas, garantindo que esteja pronto para marketing de desempenho.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios Autênticos de Depoimentos com IA

Transforme facilmente histórias de sucesso de clientes em vídeos de depoimentos autênticos e envolventes com IA, construindo confiança e credibilidade.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos publicitários com IA?

O HeyGen atua como um avançado gerador de vídeos publicitários com IA, permitindo que os usuários criem anúncios em vídeo personalizados rapidamente. Ele utiliza Atores de IA e Avatares de IA a partir de prompts de texto, oferecendo um controle criativo significativo para produzir anúncios em vídeo vencedores que ressoam com o público.

Quais opções criativas o HeyGen oferece para anúncios em vídeo personalizados?

O HeyGen oferece amplas opções criativas para gerar anúncios em vídeo personalizados, incluindo anúncios em vídeo no estilo UGC e opções para utilizar modelos de anúncios pré-construídos. Os usuários podem facilmente criar variantes de vídeo diversificadas otimizadas para várias plataformas, até mesmo transformando uma URL em vídeo para um fluxo de trabalho simplificado.

O HeyGen pode suportar a criação de vídeos publicitários em vários idiomas?

Sim, o HeyGen capacita os usuários a criar vídeos publicitários impactantes em mais de 50 idiomas, expandindo seu alcance global. Com o HeyGen, você pode integrar Atores de IA, utilizar clones de voz para uma entrega com som natural e adicionar legendas, garantindo visuais eficazes, narração e transições prontas para a marca para públicos diversos.

Como o HeyGen pode agilizar a produção de anúncios de depoimentos com IA?

O HeyGen agiliza significativamente a criação de anúncios de depoimentos com IA, atuando como um gerador eficiente de vídeos publicitários com IA. Os usuários podem rapidamente transformar prompts de texto em vídeos atraentes com Avatares de IA, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção.

