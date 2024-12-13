Gerador de Anúncios Criativos por IA: Impulsione Suas Campanhas Agora

Gere anúncios em vídeo cativantes e alcance consistência de marca sem esforço com nosso gerador de anúncios criativos por IA, utilizando modelos e cenas flexíveis para implantação rápida.

Imagine transformar sua estratégia de marketing com um gerador de anúncios criativos por IA que produz anúncios em vídeo envolventes sem esforço. Este vídeo de 30 segundos é direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, mostrando como eles podem rapidamente transformar roteiros de texto em visuais dinâmicos usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen. O estilo visual e de áudio deve ser animado e dinâmico, apresentando gráficos vibrantes e uma narração amigável e profissional que inspire confiança.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para agências de marketing digital e estrategistas de marca, manter a consistência da marca em diversos anúncios criativos é fundamental. Este vídeo de 45 segundos empregará um estilo de animação polido e elegante, combinado com uma voz autoritária e tranquilizadora, demonstrando como os avatares de IA do HeyGen podem representar sua marca de forma consistente em todas as suas campanhas, garantindo que cada peça de conteúdo ressoe com sua mensagem central.
Prompt de Exemplo 2
Descubra o poder de um gerador de anúncios criativos por IA na criação de anúncios narrativos cativantes que convertem, especificamente projetados para criadores de conteúdo e equipes de marketing ansiosos para explorar formatos inovadores. Esta narrativa de 60 segundos apresentará visuais inspiradores e cinematográficos, juntamente com uma voz narrativa envolvente, destacando como a geração de Narração do HeyGen pode dar vida aos seus roteiros com tons emotivos e persuasivos para sua próxima campanha de Anúncios por IA.
Prompt de Exemplo 3
Os profissionais de marketing de e-commerce e gerentes de mídias sociais podem revolucionar seu processo de criação de anúncios, simplificando a gestão de mídias sociais com ferramentas inovadoras. Este vídeo moderno e dinâmico de 30 segundos explicará visualmente como os diversos Modelos e cenas do HeyGen capacitam os usuários a gerar rapidamente uma variedade de anúncios criativos envolventes, entregues com narrações claras e concisas e gráficos energéticos que chamam a atenção e impulsionam o engajamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Anúncios Criativos por IA

Transforme suas ideias em anúncios em vídeo envolventes com tecnologia de IA, garantindo consistência de marca e maximizando o engajamento para todas as suas campanhas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Anúncio
Insira sua mensagem de marketing e aproveite nossa IA para transformá-la em um anúncio em vídeo profissional. A capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen simplifica todo o processo de criação de anúncios.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione visuais envolventes e aplique seus controles de Marca exclusivos, incluindo logotipos e cores, para garantir consistência de marca sem esforço em todos os seus anúncios de imagem.
3
Step 3
Adicione Narrações Envolventes
Enriqueça seu anúncio com geração de Narração de som natural, adicionando legendas dinâmicas para maximizar o engajamento e otimizar seus anúncios narrativos para impacto.
4
Step 4
Exporte para Distribuição
Finalize sua criação utilizando o redimensionamento de proporção para várias plataformas, depois exporte seus anúncios em vídeo polidos diretamente para uma gestão de mídias sociais sem interrupções.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Sucesso do Cliente Impulsionados por IA

.

Aproveite vídeos de IA para criar anúncios poderosos de histórias de sucesso do cliente, construindo confiança e impulsionando conversões com depoimentos autênticos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um gerador de anúncios criativos por IA?

O HeyGen capacita você a criar anúncios em vídeo envolventes sem esforço, transformando roteiros em conteúdo de vídeo de alta qualidade usando avatares de IA e capacidades avançadas de texto-para-vídeo. Você pode rapidamente gerar diversos anúncios criativos com consistência de marca, tornando o HeyGen uma ferramenta de IA eficiente para publicidade.

Que tipo de anúncios em vídeo posso criar com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode produzir uma ampla gama de anúncios em vídeo, desde conteúdo envolvente para gestão de mídias sociais até anúncios narrativos detalhados, utilizando uma vasta biblioteca de mídia e modelos personalizáveis. A plataforma suporta várias opções de redimensionamento de proporção para exibição ideal em todas as plataformas.

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de anúncios?

O HeyGen simplifica a criação de anúncios oferecendo modelos pré-construídos, controles de marca robustos como logotipos e cores, e geração automática de narração. Isso garante consistência de marca sem esforço em todos os seus anúncios criativos, otimizando seu fluxo de trabalho de forma eficiente.

O HeyGen pode ajudar a otimizar meus Anúncios por IA para diferentes plataformas?

Embora o HeyGen se concentre principalmente na geração criativa de Anúncios por IA, suas robustas opções de exportação e recursos de redimensionamento de proporção permitem que você adapte seu conteúdo para entrega ideal em várias plataformas. Isso apoia diretamente sua estratégia geral de otimização com IA, fornecendo anúncios criativos versáteis.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo