O HeyGen simplifica a fase inicial de geração de vídeo, permitindo que os usuários criem rapidamente visuais sofisticados e avatares falantes a partir de texto. Embora o HeyGen seja um gerador de vídeo autônomo, suas exportações de alta qualidade podem ser facilmente incorporadas em softwares de edição de vídeo externos para composição adicional ou trabalho avançado de VFX, complementando fluxos de trabalho profissionais.