A tecnologia de avatares de IA e texto-para-vídeo do HeyGen automatiza muitos processos de animação, gerando conteúdo visual dinâmico sem a necessidade de keyframing manual. Os usuários podem alcançar efeitos de animação sofisticados e transições através dos templates pré-desenhados do HeyGen e geração inteligente de cenas, tornando a animação acessível a todos os níveis de habilidade.