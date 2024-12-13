Crie um vídeo instrucional de 90 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, mostrando como o HeyGen funciona como um poderoso gerador de texto para vídeo com IA. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando demonstrações claras de como converter roteiros em vídeo com avatares de IA. O áudio precisa ser uma narração clara, autoritária, mas amigável, enfatizando a facilidade de usar Texto para vídeo a partir de roteiros para criação de conteúdo eficiente.

