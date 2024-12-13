Criador de Vídeos Promocionais para Afiliados: Aumente Suas Comissões

Produza rapidamente vídeos promocionais de alta conversão com narração envolvente de IA e modelos personalizáveis para qualquer plataforma.

Crie um vídeo tutorial envolvente de 1 minuto direcionado a afiliados de tecnologia e pequenos empresários, demonstrando como o HeyGen simplifica a criação de um vídeo promocional de afiliados usando suas avançadas capacidades de criação de vídeo com IA. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando capturas de tela da interface do HeyGen, acompanhadas por uma narração clara e animada de IA. Destaque a facilidade de gerar conteúdo profissional através do recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen, mostrando como os usuários podem rapidamente transformar texto escrito em vídeo dinâmico.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Um vídeo promocional de 90 segundos para profissionais de marketing de e-commerce e criadores de conteúdo deve ilustrar como o HeyGen os capacita a criar diversos vídeos de produtos com notável facilidade. Este vídeo adotará um estilo visual dinâmico e envolvente, exibindo várias tomadas de produtos e diferentes modelos personalizáveis, todos apresentados por um avatar amigável de IA. Destaque a versatilidade dos avatares de IA do HeyGen em dar vida às histórias dos produtos sem a necessidade de equipamentos de estúdio caros.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos especificamente para gerentes de mídias sociais e agências de marketing digital, focando em como o HeyGen simplifica a Criação de Conteúdo Automatizada para mídias sociais. O estilo visual deve ser rápido, chamativo e vibrante, usando música de fundo moderna e legendas fáceis de ler. Este vídeo precisa destacar o recurso eficiente de Legendas do HeyGen, demonstrando como ele melhora a acessibilidade e o engajamento para conteúdo social de formato curto.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo instrucional abrangente de 2 minutos para equipes de marketing globais e agências, detalhando como as capacidades do editor de vídeo do HeyGen facilitam a criação de materiais de marketing impactantes para distribuição multiplataforma. O estilo visual deve ser polido e informativo, incorporando temas globais e demonstrando a integração perfeita de vários ativos, complementados pela geração de narração multilíngue de alta qualidade. Mostre o poder do recurso de geração de Narração do HeyGen para alcançar diversos públicos sem esforço.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais para Afiliados

Crie facilmente vídeos promocionais profissionais para afiliados com ferramentas potentes de IA, perfeitos para engajar seu público e promover produtos.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma ampla gama de modelos e cenas personalizáveis projetados para conteúdo promocional, ou comece com uma tela em branco para construir seu vídeo de afiliado.
2
Step 2
Elabore Seu Roteiro
Insira sua mensagem promocional ou detalhes do produto. Nossa IA converterá seu texto-para-vídeo do roteiro em um diálogo envolvente para seu vídeo, economizando seu tempo.
3
Step 3
Gere Narração de IA
Dê vida ao seu roteiro com a geração de narração de IA realista. Escolha entre diversas vozes para combinar perfeitamente com o tom da sua promoção de afiliado.
4
Step 4
Publique e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo esteja completo, utilize facilmente o redimensionamento de proporção e exportações para adequar-se a várias plataformas de mídia social, pronto para suas campanhas de afiliados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Produtos

Construa confiança e credibilidade transformando depoimentos de clientes e avaliações de produtos em conteúdo de vídeo dinâmico e envolvente com IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos a partir de texto?

O poderoso criador de vídeos com IA do HeyGen transforma seu roteiro em conteúdo de vídeo envolvente sem esforço. Basta inserir seu texto, e o HeyGen gera um vídeo completo com avatares de IA e narração sincronizada de IA. Isso simplifica todo o processo de edição de vídeo, tornando a criação de conteúdo acessível e eficiente.

Quais opções de personalização técnica estão disponíveis no editor online do HeyGen?

O HeyGen oferece ampla personalização através de seu editor online intuitivo e interface de arrastar e soltar. Você pode personalizar seu avatar de IA, utilizar vários modelos e cenas personalizáveis, e aplicar controles de marca como logotipos e cores. Isso garante que seu vídeo promocional esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

O HeyGen pode gerar legendas e acomodar diferentes formatos de vídeo para distribuição?

Sim, o HeyGen gera automaticamente legendas precisas para seus vídeos, aumentando a acessibilidade e o alcance. Além disso, você pode facilmente baixar vídeos em vários formatos de proporção, otimizados para distribuição multiplataforma em diferentes canais de mídia social, garantindo que seu conteúdo tenha uma ótima aparência em qualquer lugar.

Como a tecnologia de avatares de IA e narração de IA do HeyGen funciona para criar vídeos profissionais?

O HeyGen utiliza ferramentas avançadas de IA para criar avatares de IA realistas que podem apresentar seu roteiro com expressões e gestos naturais. Juntamente com a geração de narração de IA de alta qualidade, essa tecnologia garante que seus vídeos sejam profissionais, envolventes e incrivelmente realistas, simplificando significativamente a edição e produção de vídeos.

