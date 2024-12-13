Crie um vídeo tutorial envolvente de 1 minuto direcionado a afiliados de tecnologia e pequenos empresários, demonstrando como o HeyGen simplifica a criação de um vídeo promocional de afiliados usando suas avançadas capacidades de criação de vídeo com IA. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando capturas de tela da interface do HeyGen, acompanhadas por uma narração clara e animada de IA. Destaque a facilidade de gerar conteúdo profissional através do recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen, mostrando como os usuários podem rapidamente transformar texto escrito em vídeo dinâmico.

Gerar Vídeo