Criador de Vídeos para Marketing de Afiliados: Crie Vídeos de Alta Conversão

Escale seu conteúdo de vídeo de afiliados mais rapidamente usando Texto-para-vídeo a partir de script, gerando mais tráfego e conversões.

Crie um vídeo atraente de 30 segundos projetado para afiliados de marketing ansiosos para promover seus produtos de forma eficaz. Este vídeo deve apresentar visuais vibrantes e chamativos e ser narrado por um avatar de IA realista com uma narração energética, mostrando como é simples gerar anúncios em vídeo envolventes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Voltado para pequenas empresas e agências, este vídeo instrucional de 45 segundos tem como objetivo demonstrar a eficiência da criação de vídeos com IA. Apresente um estilo visual profissional e informativo, complementado por uma narração autoritária, explicando como o recurso de texto-para-vídeo do HeyGen pode transformar conteúdos longos em vídeos de marketing impactantes em escala.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de produto cativante de 60 segundos para vendedores de eCommerce que buscam criar conteúdo que pare o scroll em suas lojas online. Adote um estilo de vídeo UGC de IA autêntico e moderno com uma narração animada, destacando a facilidade de usar os templates e cenas profissionalmente projetados do HeyGen para mostrar produtos de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo explicativo de 30 segundos para criadores de conteúdo que desejam expandir seu alcance nas plataformas de mídia social. O estilo visual deve ser moderno e acessível, com uma narração clara e legendas exibidas de forma proeminente para aumentar o engajamento, ilustrando como o HeyGen simplifica a criação de vídeos enquanto mantém vídeos alinhados à marca.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos para Marketing de Afiliados

Crie vídeos atraentes de marketing de afiliados de forma rápida e profissional com nossa plataforma alimentada por IA, projetada para ajudá-lo a gerar conversões e engajar seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece redigindo seu roteiro de marketing de afiliados. Nossa plataforma utiliza "Texto-para-vídeo a partir de script" para transformar facilmente seu conteúdo escrito em um vídeo polido, simplificando o processo inicial de criação de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Elementos Visuais
Enriqueça sua mensagem selecionando um "avatar de IA" envolvente para apresentar seu produto. Escolha entre uma variedade de apresentadores de IA e integre visuais relevantes de nossa biblioteca de mídia para ilustrar sua oferta de afiliados.
3
Step 3
Aplique Branding e Finalize
Garanta que seus vídeos sejam distintamente seus utilizando nossos "Controles de Branding (logotipo, cores)". Adicione elementos de marca personalizados e incorpore chamadas claras para ação, tornando seus vídeos alinhados à marca consistentes e profissionais.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Conteúdo
Finalize seu vídeo e prepare-o para distribuição em várias plataformas. Com "Redimensionamento de proporção e exportações", você pode rapidamente adaptar suas criações do criador de vídeos de marketing de afiliados para visualização ideal em qualquer canal social.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos Autênticos de Avaliação de Produtos

.

Aproveite a IA para criar facilmente vídeos autênticos de avaliação de produtos e vídeos UGC de IA, construindo confiança e gerando conversões para produtos de afiliados.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen, um criador de vídeos de IA, pode elevar minha estratégia de marketing em vídeo?

O HeyGen, como um dos principais criadores de vídeos de IA, capacita empresas a criar conteúdo de marketing em vídeo profissional de forma eficiente. Ele permite transformar texto em vídeos envolventes com avatares de IA realistas, melhorando significativamente seu processo de criação de vídeos e estratégia geral.

O que torna o HeyGen uma ferramenta ideal de criação de vídeos para afiliados de marketing e vendedores de e-commerce?

O HeyGen oferece aos afiliados de marketing e vendedores de e-commerce uma plataforma intuitiva para gerar vídeos de produtos e anúncios de vídeo de alta qualidade. Utilize avatares de IA e uma vasta biblioteca de mídia para produzir conteúdo atraente rapidamente, perfeito para impulsionar o engajamento em várias plataformas de mídia social.

Posso manter minha identidade de marca ao criar vídeos com o HeyGen?

Absolutamente. O criador de vídeos de marketing do HeyGen inclui controles de branding robustos, permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas. Isso garante que todos os seus materiais de marketing em vídeo estejam consistentemente alinhados à marca, reforçando sua identidade única.

O HeyGen suporta a criação de vídeos otimizados para várias plataformas de mídia social como TikTok ou YouTube?

Sim, o criador de vídeos de IA do HeyGen é projetado para criação de vídeos versátil, permitindo que você otimize o conteúdo para diversas plataformas de mídia social, incluindo TikTok, YouTube e Instagram. Ajuste facilmente as proporções e exporte anúncios de vídeo de alta qualidade para maximizar seu alcance e engajamento.

