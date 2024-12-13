Criador de Vídeos Explicativos de Marketing de Afiliados para Anúncios de Alta Conversão

Crie vídeos explicativos de produtos envolventes com nosso gerador de vídeos explicativos com IA. Aproveite poderosos avatares de IA para criar conteúdo atraente que impulsiona vendas de afiliados.

Crie um vídeo explicativo envolvente de 90 segundos demonstrando como um gerador de vídeos explicativos com IA simplifica a criação de conteúdo para profissionais de marketing familiarizados com tecnologia. Apresente um estilo visual moderno e elegante com uma voz de IA autoritária, mas amigável, utilizando os avatares de IA da HeyGen para dar vida a conceitos complexos de marketing de afiliados, tornando-os facilmente compreensíveis para seu público.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo vibrante e animado de 1 minuto voltado para aspirantes a profissionais de marketing de afiliados que são novos na produção de vídeos. O estilo visual deve ser brilhante e encorajador, acompanhado por uma música de fundo alegre, ilustrando como os modelos de vídeo personalizáveis da HeyGen permitem que qualquer pessoa crie conteúdo com aparência profissional rapidamente, promovendo confiança em sua jornada de criação de vídeos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um tutorial detalhado de 2 minutos para redes de afiliados globais e criadores de conteúdo internacionais, explicando as vantagens técnicas de usar um avançado criador de vídeos explicativos de marketing de afiliados. Empregue um estilo visual claro e informativo com uma voz de IA precisa, destacando o recurso robusto de geração de narração da HeyGen e como ele se integra perfeitamente com as legendas em IA para maior acessibilidade em diferentes idiomas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos direcionado a equipes de marketing e agências, enfatizando eficiência e sinergia de equipe. Utilize um estilo visual profissional e acelerado com um design de som impactante. Este vídeo deve demonstrar poderosamente como a capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing de afiliados envolventes, aprimorando a colaboração em tempo real para um lançamento mais rápido de campanhas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos de Marketing de Afiliados

Crie facilmente vídeos explicativos de marketing de afiliados envolventes que cativam seu público e impulsionam conversões usando IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo Explicativo
Comece redigindo seu roteiro envolvente, aproveitando nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro para gerar instantaneamente suas cenas de vídeo iniciais.
2
Step 2
Selecione Visuais e Avatar de IA
Escolha entre diversos modelos de vídeo para definir a cena, em seguida, selecione um avatar de IA envolvente para apresentar visualmente seus vídeos explicativos animados.
3
Step 3
Adicione Narração Envolvente
Enriqueça seu vídeo com narração profissional usando nossa poderosa ferramenta de geração de narração, garantindo uma mensagem clara e impactante do gerador de voz de IA.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Marketing
Finalize seu projeto de criador de vídeos explicativos de marketing de afiliados aplicando controles de branding e exportando-o no formato ideal para suas campanhas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

.

Construa confiança e credibilidade criando vídeos de IA envolventes que destacam experiências positivas de clientes com produtos promovidos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza IA para gerar vídeos explicativos?

A HeyGen utiliza IA avançada como um gerador de vídeos explicativos com IA, transformando roteiros em conteúdo dinâmico com avatares de IA realistas e um sofisticado gerador de voz de IA. Essa integração, juntamente com as legendas em IA, simplifica a criação de vídeos explicativos animados de alta qualidade de forma eficiente.

Posso personalizar vídeos explicativos animados criados com a HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos explicativos animados. Você pode personalizar o conteúdo usando uma ampla gama de modelos de vídeo, incorporar elementos específicos da sua marca através de controles de branding e ajustar cenas para combinar perfeitamente com sua mensagem, tornando cada vídeo exclusivamente seu.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos explicativos eficaz para demonstrações de produtos?

A HeyGen é um criador de vídeos explicativos ideal para vídeos de demonstração de produtos, capacitando equipes de Vendas e Marketing a comunicar valor de forma clara. Sua interface intuitiva e diversos modelos de vídeo simplificam o processo de criação de visuais envolventes que destacam características e benefícios do produto, promovendo o entendimento do cliente.

A HeyGen suporta diferentes proporções de vídeo e opções de exportação?

Absolutamente, a HeyGen garante que seus vídeos sejam versáteis, suportando várias capacidades de redimensionamento de proporção para se adequar a diferentes plataformas. Você pode facilmente exportar seus vídeos explicativos finalizados em alta qualidade, tornando-os prontos para distribuição imediata em qualquer canal.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo