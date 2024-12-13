O HeyGen oferece ampla personalização para avatares de IA e apresentadores virtuais, permitindo que os usuários selecionem entre vários estilos e até criem personalizados. Combinado com uma rica biblioteca de mídia e modelos e cenas flexíveis, isso possibilita a criação de materiais educacionais altamente específicos e envolventes para treinamento de pilotos ou explicações detalhadas de sistemas de aeronaves.