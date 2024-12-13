Seu Gerador de Vídeos de Campanha de Defesa para Mudança Real

Crie campanhas de conscientização envolventes mais rapidamente. Aproveite os avatares de IA para dar vida às suas histórias e impulsionar o engajamento para sua causa.

Para organizações sem fins lucrativos que buscam engajar potenciais doadores e voluntários, é necessário um vídeo de campanha de conscientização de 90 segundos, com um estilo visual empático e esperançoso, acompanhado de uma narração clara e profissional. Os avatares de IA da HeyGen podem apresentar estatísticas chave e compartilhar depoimentos pessoais, aprimorados pela geração de narração natural para conectar emocionalmente com o público.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo urgente de 60 segundos para redes sociais voltado para jovens adultos e ativistas, projetado para impulsionar o engajamento com uma questão crítica. Utilize um estilo visual dinâmico e impactante com música de fundo animada. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para gerar rapidamente mensagens urgentes, complementadas por legendas para máxima acessibilidade em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Um vídeo informativo de 2 minutos de campanha de defesa é essencial para formuladores de políticas e líderes comunitários, projetado para explicar uma questão social complexa com uma abordagem visual autoritária e baseada em dados e uma narração calma e persuasiva. Esta peça de narrativa pode ser construída de forma eficiente usando os diversos Modelos & cenas da HeyGen para orientação estrutural, enriquecendo o conteúdo com visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio inspirador de 45 segundos para arrecadação de fundos direcionado a indivíduos e patrocinadores corporativos, utilizando um estilo visual e de áudio edificante para evocar apoio emocional. Este vídeo de IA deve apresentar avatares de IA convincentes entregando um breve e impactante chamado à ação, e se beneficiar do redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen para garantir exibição ideal em diversas redes sociais e colocações de anúncios digitais.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Campanha de Defesa

Crie vídeos de defesa envolventes sem esforço para aumentar a conscientização e impulsionar o engajamento para sua causa, transformando sua mensagem em histórias visuais impactantes com IA.

1
Step 1
Crie Sua Narrativa Envolvente
Comece inserindo seu texto ou roteiro em nossa plataforma. Isso permite uma transformação perfeita de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro", garantindo que sua mensagem seja transmitida de forma eficaz para suas "campanhas de conscientização".
2
Step 2
Escolha Elementos Visuais Envolventes
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo para iniciar seu projeto ou personalize com "avatares de IA" realistas. Essas ferramentas visuais aprimoram sua mensagem, impulsionando o engajamento em várias plataformas.
3
Step 3
Adicione Voz e Legendas Profissionais
Aprimore a clareza e o alcance do seu vídeo utilizando a "geração de narração" para narrar sua mensagem. Este recurso garante que seu vídeo seja impactante e compreendido, especialmente ao defender questões cruciais.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Campanha
Finalize sua criação e exporte seu vídeo usando "redimensionamento de proporção & exportações" para visualização ideal. Compartilhe seu "vídeo de IA" envolvente em várias plataformas para maximizar o alcance e o impacto de sua campanha.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Audiências com Conteúdo Motivacional

Desenvolva vídeos de defesa inspiradores que conectem emocionalmente com seu público e incentivem a ação para sua causa.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de IA a partir de texto?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados para transformar seus roteiros em vídeos de IA envolventes. Basta inserir seu texto, selecionar um avatar de IA, e a HeyGen gera um vídeo profissional com geração de narração sincronizada e expressões realistas, simplificando sua Criação de Texto-para-Vídeo.

Posso personalizar meus vídeos com minha própria marca e mídia usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas. Você também pode fazer upload de sua própria mídia para personalizar qualquer um dos diversos modelos de vídeo da HeyGen, garantindo que seu conteúdo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

Quais recursos de suporte multilíngue e acessibilidade a HeyGen oferece?

A HeyGen oferece amplo Suporte Multilíngue através de suas capacidades avançadas de geração de narração, permitindo que você alcance um público global com facilidade. Além disso, ela gera automaticamente legendas, aumentando a acessibilidade e o engajamento para todos os espectadores.

Como a HeyGen pode ajudar organizações sem fins lucrativos com vídeos de campanha de defesa?

A HeyGen capacita organizações sem fins lucrativos a criar vídeos de campanha de defesa envolventes de forma rápida e eficiente com seu Gerador de Vídeos de IA. Nossa plataforma simplifica a narrativa, ajudando as organizações a impulsionar o engajamento e aumentar a conscientização para suas causas cruciais com conteúdo de qualidade profissional.

