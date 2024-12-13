Seu Gerador de Vídeos de Campanha de Defesa para Mudança Real
Crie campanhas de conscientização envolventes mais rapidamente. Aproveite os avatares de IA para dar vida às suas histórias e impulsionar o engajamento para sua causa.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo urgente de 60 segundos para redes sociais voltado para jovens adultos e ativistas, projetado para impulsionar o engajamento com uma questão crítica. Utilize um estilo visual dinâmico e impactante com música de fundo animada. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para gerar rapidamente mensagens urgentes, complementadas por legendas para máxima acessibilidade em várias plataformas.
Um vídeo informativo de 2 minutos de campanha de defesa é essencial para formuladores de políticas e líderes comunitários, projetado para explicar uma questão social complexa com uma abordagem visual autoritária e baseada em dados e uma narração calma e persuasiva. Esta peça de narrativa pode ser construída de forma eficiente usando os diversos Modelos & cenas da HeyGen para orientação estrutural, enriquecendo o conteúdo com visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Crie um anúncio inspirador de 45 segundos para arrecadação de fundos direcionado a indivíduos e patrocinadores corporativos, utilizando um estilo visual e de áudio edificante para evocar apoio emocional. Este vídeo de IA deve apresentar avatares de IA convincentes entregando um breve e impactante chamado à ação, e se beneficiar do redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen para garantir exibição ideal em diversas redes sociais e colocações de anúncios digitais.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Gere Vídeos Envolventes para Redes Sociais.
Crie vídeos cativantes para redes sociais para amplificar suas campanhas de defesa e impulsionar a conscientização.
Produza Anúncios de Arrecadação de Fundos de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios de arrecadação de fundos de alto desempenho e conteúdo de defesa para maximizar seu alcance e impacto.
Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de IA a partir de texto?
A HeyGen utiliza avatares de IA avançados para transformar seus roteiros em vídeos de IA envolventes. Basta inserir seu texto, selecionar um avatar de IA, e a HeyGen gera um vídeo profissional com geração de narração sincronizada e expressões realistas, simplificando sua Criação de Texto-para-Vídeo.
Posso personalizar meus vídeos com minha própria marca e mídia usando a HeyGen?
Sim, a HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas. Você também pode fazer upload de sua própria mídia para personalizar qualquer um dos diversos modelos de vídeo da HeyGen, garantindo que seu conteúdo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.
Quais recursos de suporte multilíngue e acessibilidade a HeyGen oferece?
A HeyGen oferece amplo Suporte Multilíngue através de suas capacidades avançadas de geração de narração, permitindo que você alcance um público global com facilidade. Além disso, ela gera automaticamente legendas, aumentando a acessibilidade e o engajamento para todos os espectadores.
Como a HeyGen pode ajudar organizações sem fins lucrativos com vídeos de campanha de defesa?
A HeyGen capacita organizações sem fins lucrativos a criar vídeos de campanha de defesa envolventes de forma rápida e eficiente com seu Gerador de Vídeos de IA. Nossa plataforma simplifica a narrativa, ajudando as organizações a impulsionar o engajamento e aumentar a conscientização para suas causas cruciais com conteúdo de qualidade profissional.