Imagine um vídeo de relatório de marketing de 30 segundos destacando o desempenho do terceiro trimestre, direcionado a analistas de marketing e proprietários de pequenas empresas. O estilo visual deve ser moderno e orientado por dados, com gráficos limpos e sobreposições de texto dinâmicas, enquanto o áudio deve ter um tom animado e profissional, entregue por uma narração clara gerada por IA. Utilize os recursos de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e Geração de narração da HeyGen para transformar rapidamente dados brutos em uma narrativa envolvente.

Gerar Vídeo