Imagine um tutorial vibrante de criador de vídeos publicitários de 30 segundos voltado para empreendedores iniciantes ou proprietários de pequenas empresas, mostrando como eles podem criar anúncios profissionais sem esforço. O estilo visual deve ser limpo, moderno e altamente envolvente, apresentando um avatar de IA entusiasmado guiando o usuário pelo processo, com uma trilha sonora inspiradora e animada. Este vídeo demonstrará o poder dos avatares de IA da HeyGen para personalizar mensagens de marketing sem filmagens complexas.

Gerar Vídeo