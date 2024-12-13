Criador de Vídeos Publicitários para Anúncios Envolventes e de Alta Conversão

Transforme texto em anúncios de vídeo poderosos com avatares de IA, animações envolventes e ferramentas fáceis de usar para sucesso nas redes sociais.

Imagine um tutorial vibrante de criador de vídeos publicitários de 30 segundos voltado para empreendedores iniciantes ou proprietários de pequenas empresas, mostrando como eles podem criar anúncios profissionais sem esforço. O estilo visual deve ser limpo, moderno e altamente envolvente, apresentando um avatar de IA entusiasmado guiando o usuário pelo processo, com uma trilha sonora inspiradora e animada. Este vídeo demonstrará o poder dos avatares de IA da HeyGen para personalizar mensagens de marketing sem filmagens complexas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing que precisam produzir rapidamente anúncios de vídeo de alta qualidade para diversas campanhas. A estética visual deve ser elegante e acelerada, incorporando filmagens profissionais de banco de imagens e transições suaves, complementadas por uma narração clara e autoritária explicando os ganhos de eficiência. Enfatize como o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro simplifica a criação de conteúdo a partir de meras palavras.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos projetado para criadores de conteúdo e educadores que desejam transformar seu material extenso em curtas concisos e compartilháveis ou anúncios de vídeo online. O estilo visual deve ser informativo, mas visualmente estimulante, utilizando sobreposições de texto animado e visuais ricos retirados da biblioteca de mídia/suporte de banco de imagens da HeyGen, acompanhados por uma narração amigável e articulada. Este prompt destaca a facilidade de reaproveitar conteúdo com ativos de mídia integrados.
Prompt de Exemplo 3
Produza um anúncio rápido de 15 segundos para redes sociais, voltado para empresas de e-commerce ansiosas para chamar atenção imediata e impulsionar vendas. O estilo visual e de áudio deve ser brilhante, impactante e visualmente marcante, com cortes rápidos e um claro chamado à ação, destacando um produto. Este clipe curto demonstrará como os Modelos & cenas personalizáveis da HeyGen permitem que as empresas lancem anúncios cativantes nas redes sociais em minutos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Publicitários

Crie anúncios de vídeo envolventes sem esforço com ferramentas baseadas em IA, transformando suas ideias em campanhas de alto impacto prontas para qualquer plataforma.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo pré-desenhados para iniciar seu anúncio. Esses modelos fornecem uma base profissional, tornando a criação de vídeos acessível sem habilidades de design.
2
Step 2
Adicione Sua Mensagem com Avatares de IA
Dê vida ao seu roteiro selecionando um avatar de IA para apresentar sua mensagem. Este recurso permite uma narração envolvente e entrega profissional sem a necessidade de atores ou filmagens complexas.
3
Step 3
Aplique Personalização com Ferramentas de Arrastar e Soltar
Personalize seu anúncio com ferramentas intuitivas de arrastar e soltar. Adicione facilmente seus ativos de marca, texto, imagens e música, garantindo que seu anúncio esteja perfeitamente alinhado com a visão da sua campanha.
4
Step 4
Exporte Seu Anúncio de Vídeo de Alta Qualidade
Gere seu anúncio com exportações de alta qualidade adequadas para todas as principais plataformas de redes sociais e publicidade. Seu vídeo finalizado será otimizado para impacto e clareza.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Testemunhos Impactantes

.

Transforme histórias de sucesso de clientes em vídeos envolventes com IA para uma prova social poderosa em seus anúncios.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos publicitários com ferramentas baseadas em IA?

A HeyGen revoluciona a experiência de criação de vídeos publicitários ao utilizar ferramentas avançadas baseadas em IA. Você pode transformar seus roteiros em anúncios de vídeo cativantes usando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, tornando a HeyGen um criador de anúncios de vídeo com IA incomparável para campanhas de marketing criativas.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para produzir anúncios de vídeo atraentes?

A HeyGen oferece uma rica biblioteca de modelos de vídeo criativos e animações envolventes, capacitando os usuários a produzir vídeos promocionais profissionais sem habilidades extensas de design. Sua interface intuitiva e ferramentas de arrastar e soltar fazem dela um criador de anúncios de vídeo online ideal para criar vídeos de marketing dinâmicos e visualmente atraentes.

Posso personalizar a marca dos meus anúncios de vídeo criados com a HeyGen?

Absolutamente! A HeyGen fornece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre seus logotipos, cores e identidade visual únicos em cada anúncio de vídeo. Isso garante filmes de marca consistentes e vídeos promocionais, prontos para exportações de alta qualidade em todas as suas plataformas sociais escolhidas.

A HeyGen suporta a criação de anúncios de vídeo otimizados para redes sociais e outras plataformas?

Sim, a HeyGen é projetada para ajudá-lo a criar anúncios de vídeo impactantes adaptados para vários destinos, incluindo anúncios em redes sociais e YouTube, com redimensionamento flexível de proporção de aspecto. Você pode facilmente adicionar integração de música e elementos claros de chamada à ação para maximizar o engajamento em diversas campanhas de redes sociais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo