Desbloqueie o Poder Criativo com Nosso Gerador de Vídeo Avançado
Transforme texto em vídeos envolventes instantaneamente. Gere conteúdo profissional sem esforço usando nossa capacidade de texto para vídeo a partir de script.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Imagine um módulo de treinamento interno de 2 minutos para departamentos de RH corporativos, ilustrando os "fluxos de trabalho" simplificados para a integração de novos funcionários usando os "avatares de IA" do HeyGen. O vídeo deve adotar uma estética visual envolvente, profissional e corporativa, apresentando um avatar digital amigável, mas autoritário, transmitindo informações-chave, especificamente para treinadores corporativos focados em "avatares digitais" eficientes em seu conteúdo de e-learning.
Desenhe um vídeo explicativo de produto dinâmico de 45 segundos voltado para gerentes de produto B2B e equipes de marketing, mostrando como o HeyGen facilita a rápida "criação de vídeos com IA" para recursos de produtos complexos. Empregue uma estética de vídeo explicativo moderna e acelerada com animações vibrantes, acompanhada de uma "geração de narração" profissional, mas animada, que articule claramente os benefícios da sofisticada "geração de áudio".
Crie um vídeo promocional atraente de 30 segundos para gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo, destacando a facilidade de adaptação de conteúdo de vídeo em várias plataformas usando a capacidade de "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" do HeyGen. Este vídeo deve apresentar um estilo visual energético e de cortes rápidos, demonstrando exemplos de layout diversificados e texto animado, atraindo aqueles que buscam um "gerador de vídeo avançado" que simplifica "modelos" e a distribuição multiplataforma.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios em Vídeo de Alto Desempenho.
Gere rapidamente anúncios em vídeo impactantes com IA, aumentando o engajamento e as taxas de conversão de suas campanhas.
Produza Conteúdo Envolvente para Redes Sociais.
Crie facilmente vídeos cativantes para redes sociais e clipes curtos para aumentar a interação do público e a visibilidade da marca.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos avançados com IA?
O HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos com IA, transformando scripts em vídeos de alta qualidade usando tecnologia sofisticada de texto para vídeo e avatares digitais realistas, simplificando seu processo de criação de vídeos com IA.
Quais recursos avançados de personalização o HeyGen oferece para avatares digitais?
O HeyGen oferece ampla personalização para avatares digitais, permitindo que os usuários personalizem a aparência, selecionem vozes diversas através de geração de áudio avançada e apliquem controles de marca como logotipos e cores para garantir vídeos únicos e profissionais.
O HeyGen pode melhorar os fluxos de trabalho de edição de vídeo existentes?
Absolutamente, o HeyGen é um software intuitivo de edição de vídeo com IA que se integra perfeitamente aos seus fluxos de trabalho de marketing de conteúdo. Ele suporta várias proporções de aspecto, oferece uma rica biblioteca de mídia e fornece opções de exportação flexíveis para vídeos de alta qualidade.
O HeyGen suporta a criação de vídeos generativos com IA a partir de entradas diversas?
Sim, o HeyGen facilita a criação de vídeos generativos com IA a partir de múltiplas entradas, incluindo a transformação de imagens em vídeo, aprimorando-as com capacidades de texto para vídeo e fornecendo modelos para vídeos de redes sociais, tornando a geração de vídeos avançados acessível.