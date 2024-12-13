Desbloqueie o Poder Criativo com Nosso Gerador de Vídeo Avançado

Transforme texto em vídeos envolventes instantaneamente. Gere conteúdo profissional sem esforço usando nossa capacidade de texto para vídeo a partir de script.

Produza um vídeo tutorial conciso de 1 minuto demonstrando como os desenvolvedores podem aproveitar o recurso "texto para vídeo a partir de script" do HeyGen para gerar rapidamente vídeos de documentação. Busque um estilo visual limpo e profissional, incorporando trechos de código na tela e uma narração clara, robótica, mas articulada, direcionada a desenvolvedores de software e treinadores técnicos que buscam soluções eficientes de "software de edição de vídeo com IA" para explicar conceitos complexos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um módulo de treinamento interno de 2 minutos para departamentos de RH corporativos, ilustrando os "fluxos de trabalho" simplificados para a integração de novos funcionários usando os "avatares de IA" do HeyGen. O vídeo deve adotar uma estética visual envolvente, profissional e corporativa, apresentando um avatar digital amigável, mas autoritário, transmitindo informações-chave, especificamente para treinadores corporativos focados em "avatares digitais" eficientes em seu conteúdo de e-learning.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo explicativo de produto dinâmico de 45 segundos voltado para gerentes de produto B2B e equipes de marketing, mostrando como o HeyGen facilita a rápida "criação de vídeos com IA" para recursos de produtos complexos. Empregue uma estética de vídeo explicativo moderna e acelerada com animações vibrantes, acompanhada de uma "geração de narração" profissional, mas animada, que articule claramente os benefícios da sofisticada "geração de áudio".
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional atraente de 30 segundos para gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo, destacando a facilidade de adaptação de conteúdo de vídeo em várias plataformas usando a capacidade de "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" do HeyGen. Este vídeo deve apresentar um estilo visual energético e de cortes rápidos, demonstrando exemplos de layout diversificados e texto animado, atraindo aqueles que buscam um "gerador de vídeo avançado" que simplifica "modelos" e a distribuição multiplataforma.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeo Avançado

Transforme suas ideias em vídeos profissionais e de alta qualidade com um gerador alimentado por IA que simplifica seu fluxo criativo do script à tela.

1
Step 1
Crie Seu Projeto com IA
Comece inserindo seu script e veja como nosso gerador de vídeo avançado com IA traz instantaneamente suas palavras à vida usando tecnologia de texto para vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma rica coleção de modelos e cenas para projetar a estética e a estrutura do seu vídeo, garantindo um visual profissional e envolvente.
3
Step 3
Aplique Toques Finais
Refine seu vídeo com legendas automáticas, garantindo que sua mensagem seja acessível a um público mais amplo e aumentando o engajamento dos espectadores.
4
Step 4
Exporte Vídeos de Alta Qualidade
Finalize sua criação redimensionando-a para várias proporções de aspecto adequadas para qualquer plataforma, depois exporte seus vídeos de alta qualidade para compartilhamento imediato e impacto.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Materiais de Treinamento e Aprendizagem

Utilize a geração avançada de vídeos com IA para produzir vídeos de treinamento envolventes, melhorando a retenção dos alunos e os resultados educacionais.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos avançados com IA?

O HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos com IA, transformando scripts em vídeos de alta qualidade usando tecnologia sofisticada de texto para vídeo e avatares digitais realistas, simplificando seu processo de criação de vídeos com IA.

Quais recursos avançados de personalização o HeyGen oferece para avatares digitais?

O HeyGen oferece ampla personalização para avatares digitais, permitindo que os usuários personalizem a aparência, selecionem vozes diversas através de geração de áudio avançada e apliquem controles de marca como logotipos e cores para garantir vídeos únicos e profissionais.

O HeyGen pode melhorar os fluxos de trabalho de edição de vídeo existentes?

Absolutamente, o HeyGen é um software intuitivo de edição de vídeo com IA que se integra perfeitamente aos seus fluxos de trabalho de marketing de conteúdo. Ele suporta várias proporções de aspecto, oferece uma rica biblioteca de mídia e fornece opções de exportação flexíveis para vídeos de alta qualidade.

O HeyGen suporta a criação de vídeos generativos com IA a partir de entradas diversas?

Sim, o HeyGen facilita a criação de vídeos generativos com IA a partir de múltiplas entradas, incluindo a transformação de imagens em vídeo, aprimorando-as com capacidades de texto para vídeo e fornecendo modelos para vídeos de redes sociais, tornando a geração de vídeos avançados acessível.

