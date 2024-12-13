Os avatares de IA realistas da HeyGen trazem um toque humano para vídeos de treinamento e demonstração sem a necessidade de câmeras ou atores. Esses avatares de IA, combinados com Texto-para-vídeo e Criação de Vídeo Nativa de Prompt, permitem que você crie vídeos de alta qualidade que são tanto envolventes quanto altamente profissionais para qualquer público.