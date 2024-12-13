Sim, o HeyGen oferece ampla personalização para sua produção de vídeo. Você pode utilizar "modelos pré-fabricados", integrar sua própria mídia, aplicar "controles de marca" como logotipos e cores, e ajustar "redimensionamento de proporção e exportações" para se adequar a várias plataformas. Isso garante que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.