546/2000

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo educacional conciso de 30 segundos oferecendo uma dica rápida sobre produtividade para profissionais ocupados. Mire em um estilo visual moderno e energético com sobreposições de texto dinâmicas, acompanhado por uma narração clara e nítida. Esta peça de 'microaprendizagem' deve transmitir valor rapidamente, perfeita para distribuição em redes sociais, e pode ser gerada de forma eficiente usando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para transformar conteúdo escrito em forma visual.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma introdução de vídeo atraente de 60 segundos para um módulo de educação online, direcionado a aprendizes adultos que se inscrevem em um programa de e-learning. A estética visual deve ser convidativa e informativa, apresentando filmagens profissionais de banco de imagens e uma entrega de áudio calma e autoritária. Este vídeo introdutório deve definir expectativas e fornecer uma breve visão geral do conteúdo do curso, beneficiando-se grandemente dos diversos modelos e cenas de vídeo da HeyGen para estabelecer uma aparência polida.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo resumo de 45 segundos para um curso de criador de vídeos educacionais para aprendizagem de adultos, projetado para reforçar conceitos-chave para participantes revisando o material. A apresentação visual deve ser rica em gráficos com infográficos e visualizações de dados claras, acompanhada por uma narração profissional e articulada. Este vídeo serviria como uma excelente ferramenta de revisão, facilmente criado com a geração de narração da HeyGen para garantir uma narração de alta qualidade.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Educacionais para Aprendizagem de Adultos

Crie vídeos educacionais envolventes para aprendizes adultos com avatares de AI, modelos personalizáveis e poderosas ferramentas de criação de vídeo para aulas online e e-learning.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo
Comece inserindo seu roteiro educacional. Nossa capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" converterá inteligentemente seu texto em um esboço de vídeo dinâmico, pronto para personalização.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de AI
Enriqueça seu conteúdo escolhendo um "avatar de AI" profissional para atuar como seu apresentador, garantindo um rosto consistente e envolvente para seu vídeo educacional para aprendizagem de adultos.
3
Step 3
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seu vídeo com visuais ricos. Utilize nossa extensa "biblioteca de mídia/suporte de banco de imagens" para adicionar imagens, vídeos e música, garantindo que seu conteúdo seja dinâmico e visualmente atraente para aulas online.
4
Step 4
Exporte e Implante
Finalize seu "vídeo de treinamento" com geração de narração de alta qualidade e legendas/legendas. Em seguida, use "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" para entregar seu conteúdo educacional perfeitamente formatado para qualquer plataforma de e-learning.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Educação Complexa

Desmembre assuntos complexos como tópicos médicos em conteúdo de vídeo facilmente digerível para um aprendizado aprimorado.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos educacionais?

A HeyGen atua como um avançado criador de vídeos educacionais, permitindo que os usuários transformem texto em conteúdo de vídeo envolvente sem esforço. Nossa plataforma utiliza avatares de AI realistas e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro para produzir material instrucional de alta qualidade sem filmagens complexas.

A HeyGen pode ser usada efetivamente para aprendizagem de adultos e conteúdo de e-learning?

Absolutamente. A HeyGen é um criador de vídeos educacionais ideal para aprendizagem de adultos, perfeito para desenvolver séries de vídeos de treinamento envolventes e módulos abrangentes de e-learning. Nossa interface intuitiva e modelos versáteis facilitam a rápida criação de conteúdo para diversas necessidades de educação online.

Quais capacidades de AI a HeyGen oferece para aprimorar a criação de vídeos?

A HeyGen é um poderoso criador de vídeos com AI, oferecendo robustas ferramentas de criação de vídeo impulsionadas por AI, incluindo avatares de AI dinâmicos e geração automatizada de narração. Esses recursos permitem que os usuários produzam vídeos profissionais de forma eficiente, simplificando todo o processo de criação de vídeo.

A HeyGen fornece recursos para acelerar a produção de vídeos educacionais online?

Sim, a HeyGen acelera significativamente o desenvolvimento de conteúdo de educação online com uma rica biblioteca de modelos de vídeo e cenas. Nossa biblioteca de mídia integrada e controles de branding garantem uma saída de vídeo educacional rápida, consistente e de alta qualidade, tornando-nos um criador de vídeos online abrangente.

