Prompt de Exemplo 1
Mostre um treinador corporativo criando um vídeo de treinamento de 90 segundos para novos contratados, utilizando os avatares de IA do HeyGen para manter a consistência da marca e da mensagem em todos os módulos, com um estilo visual envolvente e profissional e uma narração de IA amigável e informativa, direcionada a profissionais de RH e gerentes de L&D.
Prompt de Exemplo 2
Descreva um especialista em marketing de produto gerando rapidamente um vídeo de marketing de 45 segundos para anunciar uma nova atualização técnica usando as Legendas do HeyGen para acessibilidade, começando a partir de uma breve descrição de texto, direcionado a criadores de conteúdo técnico com um estilo visual dinâmico e moderno e uma narração energética de IA para destacar novos recursos.
Prompt de Exemplo 3
Ilustre um gerente de operações precisando explicar um sistema complexo de gerenciamento de fluxo de trabalho; ele usa o recurso de Modelos e cenas do HeyGen para geração de vídeo de ponta a ponta, produzindo um vídeo explicativo abrangente de 2 minutos com um estilo visual detalhado e passo a passo e uma narração calma e autoritária de IA, voltada para integradores de sistemas e analistas de processos.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Fluxo de Trabalho Administrativo

Crie vídeos profissionais de fluxo de trabalho administrativo com IA sem esforço. Otimize seus processos, eduque sua equipe e melhore a comunicação com ferramentas poderosas e fáceis de usar.

1
Step 1
Cole Seu Script
Comece colando seu script de fluxo de trabalho administrativo no HeyGen. Nossa plataforma utiliza "Texto-para-vídeo a partir de script" para transformar instantaneamente seu texto em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de "avatares de IA" para representar sua mensagem. Esses apresentadores realistas dão vida às suas instruções de fluxo de trabalho com expressões e movimentos naturais.
3
Step 3
Adicione Branding e Visuais
Aprimore seu vídeo aplicando os "Controles de branding" da sua organização, incluindo logotipos e cores. Integre mídia relevante da nossa biblioteca ou faça upload do seu próprio material para esclarecer os passos.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo de fluxo de trabalho administrativo esteja completo, facilmente "Exporte" em vários formatos de proporção. Seu vídeo de alta qualidade estará pronto para ser compartilhado em todos os seus canais de comunicação, completando seu fluxo de produção de vídeos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a geração de vídeos de IA a partir de texto?

O HeyGen capacita os usuários com poderosas capacidades de geração de vídeos de IA transformando texto em vídeo. Basta inserir seu script, e o HeyGen gera conteúdo envolvente com avatares de IA e narrações realistas de IA, oferecendo uma solução completa de geração de vídeos.

O HeyGen pode otimizar o fluxo de produção de vídeos para equipes corporativas?

Com certeza, o HeyGen é projetado para otimizar processos para equipes corporativas, atuando como um eficiente criador de vídeos de fluxo de trabalho administrativo. Ele oferece recursos para colaboração em tempo real, controles administrativos robustos e gerenciamento abrangente de fluxo de trabalho para otimizar todo o seu fluxo de produção de vídeos.

Quais controles de personalização e branding o HeyGen oferece para vídeos?

O HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo integrar seu logotipo e cores da marca de forma harmoniosa usando modelos personalizáveis. Você também pode aprimorar vídeos com legendas geradas automaticamente e aproveitar sua rica biblioteca de mídia/suporte de estoque para resultados profissionais.

Como os avatares de IA do HeyGen podem melhorar vídeos de treinamento ou marketing?

Os sofisticados avatares de IA do HeyGen melhoram significativamente tanto os vídeos de treinamento quanto os de marketing, fornecendo apresentadores envolventes e realistas. Esses avatares podem entregar mensagens personalizadas com geração dinâmica de narração, tornando seu conteúdo mais impactante e acessível.

