Crie um vídeo de treinamento interno de 60 segundos para novos assistentes administrativos, orientando-os através de um fluxo de trabalho complexo e simplificado para a iniciação de projetos. O estilo visual deve ser profissional e amigável, usando sobreposições animadas para destacar etapas-chave, complementado por uma narração envolvente em voz AI. Utilize os avatares AI da HeyGen para apresentar as informações de forma clara, juntamente com as capacidades de Texto-para-vídeo para gerar rapidamente o roteiro a partir dos seus SOPs internos.

Desenvolva um vídeo explicativo de 45 segundos direcionado a todos os funcionários, demonstrando as etapas simples para a submissão de um pedido de licença através do portal da empresa. Este vídeo deve adotar um estilo visual moderno e limpo, garantindo clareza com texto na tela e o recurso de Legendas/legendas da HeyGen para acessibilidade. Aproveite os Modelos & cenas da HeyGen e o suporte da biblioteca de mídia/estoque para montar rapidamente visuais envolventes que esclareçam este processo administrativo comum.
Produza um vídeo de marketing de 30 segundos para clientes potenciais, mostrando como um 'Gerador de Vídeo de Fluxo de Trabalho Administrativo' pode revolucionar sua eficiência operacional. O vídeo precisa de um estilo visual dinâmico e impactante, com uma trilha sonora animada e um avatar AI profissional para transmitir a mensagem. Destaque o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para criação rápida de conteúdo e seu redimensionamento de proporção & exportações para distribuição em múltiplas plataformas.
Desenhe um vídeo de comunicação interna de 20 segundos para anunciar uma atualização menor no processo administrativo de relatórios de despesas para todos os funcionários existentes. O estilo visual deve ser conciso e informativo, incorporando elementos de branding corporativo, com uma voz AI direta e clara. Utilize os Modelos & cenas da HeyGen para consistência de marca e suas capacidades de geração de Narração para um anúncio rápido e profissional.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Fluxo de Trabalho Administrativo

Crie facilmente vídeos explicativos profissionais e envolventes para processos administrativos complexos, treinamento ou SOPs, aumentando a clareza e o engajamento em toda a sua organização.

Cole Seu Roteiro
Comece inserindo os detalhes do seu fluxo de trabalho administrativo ou roteiro. Nossa plataforma transforma eficientemente seu texto em um vídeo, simplificando a criação de conteúdo.
Selecione Seu Avatar AI e Cena
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares AI para apresentar seu conteúdo de fluxo de trabalho. Enriquecer sua mensagem ainda mais selecionando um modelo ou cena relevante.
Personalize e Marque
Aplique as cores e o logotipo da sua marca para manter a consistência em todos os vídeos, aproveitando nossos controles abrangentes de branding para reforçar sua identidade corporativa.
Gere e Distribua
Uma vez satisfeito com seu vídeo, gere o resultado final. Exporte-o em várias proporções para compartilhamento perfeito em plataformas internas ou redes sociais.

Esclareça procedimentos administrativos complexos

Desmistifique procedimentos administrativos complexos e diretrizes usando vídeos explicativos claros, concisos e fáceis de entender.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a geração de vídeos AI para profissionais criativos?

A HeyGen simplifica o processo criativo permitindo que os usuários transformem texto em vídeo com avatares AI realistas e narração AI. Isso capacita os criadores de conteúdo a produzir vídeos envolventes de forma eficiente para diversos propósitos.

Posso personalizar o estilo visual e a identidade de marca dos vídeos criados com a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles robustos de branding, incluindo logotipos e cores personalizados, juntamente com modelos personalizáveis e uma rica biblioteca de mídia. Isso garante que seus vídeos de marketing e outros conteúdos criativos se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca.

Quais são as capacidades dos avatares AI e Apresentadores AI da HeyGen?

Os avatares AI e Apresentadores AI da HeyGen são altamente realistas, permitindo que você gere conteúdo de vídeo profissional diretamente de um roteiro usando tecnologia avançada de texto-para-vídeo. Eles podem ser integrados com narração AI para criar narrativas envolventes e tutoriais de interface amigáveis.

A HeyGen suporta recursos como legendas/legendas e diferentes proporções para conteúdo criativo?

Sim, a HeyGen gera automaticamente legendas/legendas de alta qualidade para melhorar a acessibilidade e o engajamento do seu conteúdo criativo. Você também pode facilmente exportar seus ativos prontos para publicação com redimensionamento de proporção para exibição otimizada em várias plataformas de mídia social.

