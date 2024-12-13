Gerador de Vídeos Publicitários com IA: Crie Anúncios Vencedores Rápido

Transforme roteiros em anúncios de vídeo de alto desempenho com nossa poderosa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, sem necessidade de habilidades de edição.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo profissional e limpo de 45 segundos, voltado para profissionais de marketing, ilustrando como criar anúncios vencedores com IA de forma eficiente. O áudio deve ser energético com música de fundo inspiradora. Este vídeo deve enfatizar o extenso recurso de "Templates e cenas" da HeyGen, permitindo que os usuários montem rapidamente anúncios de vídeo de alta qualidade a partir de layouts pré-desenhados.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um anúncio moderno e acelerado de 60 segundos, projetado para criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais que buscam aumentar seu engajamento em plataformas como TikTok e Instagram. Este vídeo deve mostrar a facilidade de criar anúncios atraentes para redes sociais, aproveitando o avançado recurso de "Geração de narração" da HeyGen para adicionar narrações diversificadas e impactantes ao seu conteúdo, garantindo que o áudio seja envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo publicitário claro e informativo de 30 segundos, direcionado a empresas que desejam alcançar um público global ou diversificado, explicando a importância da acessibilidade no marketing de vídeo. O estilo visual deve ser direto com gráficos limpos, e o vídeo deve destacar o recurso automático de "Legendas" da HeyGen, demonstrando como é fácil adicionar legendas abrangentes a qualquer anúncio de vídeo para alcance máximo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Publicitários com IA

Crie anúncios de vídeo cativantes e de alto desempenho com ferramentas alimentadas por IA, mesmo sem habilidades prévias de edição. Transforme suas ideias em anúncios vencedores.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Anúncio
Comece inserindo seu texto publicitário. Nossa plataforma usa seus "roteiros" para gerar instantaneamente um rascunho inicial de vídeo usando a tecnologia "Texto-para-vídeo a partir de roteiro", estabelecendo a base para seu anúncio vencedor.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de "avatares de IA" para representar sua marca. Personalize sua aparência e voz para combinar com o tom do seu anúncio e transmitir sua mensagem de forma eficaz com este recurso central de "avatares de IA".
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Enriqueça sua mensagem integrando "Narrações" profissionais e legendas sincronizadas. Nossa "Geração de narração" garante que seu anúncio seja claro, envolvente e acessível a um público mais amplo, aumentando o impacto.
4
Step 4
Exporte Seu Anúncio de Alto Desempenho
Finalize seu anúncio escolhendo a proporção desejada e exportando instantaneamente seus "anúncios de vídeo de alto desempenho". Utilize "Redimensionamento de proporção e exportações" para garantir que seu conteúdo esteja perfeitamente otimizado para todas as plataformas de redes sociais e campanhas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Testemunhos de Clientes Cativantes

Transforme histórias de sucesso de clientes em anúncios de vídeo com IA poderosos e envolventes que constroem confiança e convertem prospectos em clientes fiéis.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen ajuda a criar anúncios de vídeo vencedores com IA?

O gerador de anúncios de vídeo com IA da HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo para simplificar a produção de anúncios de vídeo de alto desempenho. Os profissionais de marketing podem facilmente criar anúncios atraentes para redes sociais que capturam a atenção e geram resultados.

Quais recursos tornam o gerador de anúncios com IA da HeyGen fácil de usar para profissionais de marketing?

A HeyGen oferece um editor fácil de arrastar e soltar e uma ampla gama de modelos de vídeo, permitindo que usuários sem habilidades de edição produzam anúncios de vídeo profissionais. Você pode gerar narrações e adicionar legendas diretamente na plataforma sem esforço.

Os avatares de IA da HeyGen podem melhorar minhas campanhas de anúncios de vídeo?

Com certeza, os avatares de IA realistas da HeyGen dão vida aos seus roteiros, tornando seus anúncios de vídeo mais envolventes e dinâmicos. Eles podem ser personalizados para transmitir suas mensagens-chave e chamadas para ação (CTAs) de forma eficaz, melhorando o desempenho da campanha.

Que tipo de anúncios de vídeo posso produzir com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode produzir uma variedade de anúncios de vídeo de alto desempenho adaptados para redes sociais e outras plataformas digitais. Utilize nosso gerador de anúncios de vídeo com IA para criar conteúdo impactante do zero ou personalizando modelos de vídeo existentes.

