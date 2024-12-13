Gerador de Vídeo de Anúncio: Crie Anúncios de Alta Conversão com IA
Produza facilmente anúncios de vídeo de IA de alta conversão para suas campanhas de marketing usando o poderoso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de produto informativo de 45 segundos para empresas de e-commerce e gerentes de produto, apresentando um avatar de IA que mostra claramente os benefícios de um novo gadget. O estilo visual deve ser limpo e direto, com uma geração de narração amigável e clara, explicando como este produto resolve problemas do dia a dia de forma concisa.
Produza um vídeo autêntico de UGC de IA de 60 segundos para criadores de conteúdo de mídia social e marcas que buscam conteúdo envolvente. A narrativa deve destacar como transformar filmagens brutas em histórias impactantes usando a geração de narração do HeyGen, mantendo um estilo visual dinâmico e relacionável com uma trilha sonora energética para cativar o público.
Desenhe um spot de gerador de vídeo de anúncio de 30 segundos em ritmo acelerado para agências de marketing e empreendedores ocupados, focando na eficiência de converter roteiros em visuais atraentes. Mostre como o recurso de texto para vídeo do HeyGen a partir de roteiro simplifica a criação de conteúdo com um estilo visual envolvente e narração clara, resolvendo o desafio do rápido lançamento de campanhas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Anúncios de Vídeo de IA de Alto Desempenho.
Crie rapidamente vídeos de anúncio atraentes usando IA, otimizando para desempenho e engajamento com avatares de IA e geração de roteiros.
Anúncios de Vídeo Envolventes para Mídias Sociais.
Produza instantaneamente vídeos de anúncio e clipes envolventes para mídias sociais, aproveitando a IA para aumentar o alcance e a interação do público.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar meu processo de criação de vídeos de anúncio?
HeyGen é um poderoso criador de anúncios de vídeo de IA, permitindo que profissionais de marketing e criadores de conteúdo produzam rapidamente anúncios de vídeo de IA envolventes usando avatares de IA e modelos dinâmicos a partir de prompts de texto. Isso simplifica o fluxo criativo para vídeos de produtos e outros conteúdos promocionais.
O que torna o HeyGen ideal para a produção de vídeos de UGC de IA?
A plataforma do HeyGen permite que você gere vídeos de UGC de IA com aparência autêntica, aproveitando avatares de IA realistas e clones de voz. Você pode usar prompts de texto para controlar seus atores de IA, tornando simples a produção de conteúdo no estilo gerado por usuários em escala.
O HeyGen pode ajudar os profissionais de marketing a reduzir o custo de produção de vídeos de anúncio?
Com certeza. O HeyGen oferece um editor intuitivo de arrastar e soltar e uma vasta biblioteca de modelos, permitindo que os profissionais de marketing criem anúncios de vídeo de IA de alta qualidade sem custos extensivos de produção ou filmagens complexas. Isso acelera a criação de conteúdo para várias campanhas.
Como o HeyGen apoia a criação de vídeos de anúncio para públicos globais?
O HeyGen oferece suporte para mais de 50 idiomas e inclui um escritor de roteiros de IA, permitindo que criadores de conteúdo localizem seus vídeos de anúncio sem esforço. Isso permite que você alcance um público global mais amplo com conteúdo de vídeo gerado por IA personalizado.