Principais Exemplos de Vídeos Publicitários para Campanhas de Marketing Envolventes

Descubra inspiração criativa dos melhores exemplos de vídeos publicitários e eleve o reconhecimento da sua marca com o texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 15 segundos para uma nova campanha de marketing anunciando uma venda relâmpago em uma plataforma de e-commerce, voltado para proprietários de pequenas empresas em busca de dicas rápidas de marketing. Utilize cortes rápidos e dinâmicos, sobreposições de texto em negrito e uma geração de narração energética para criar reconhecimento imediato da marca.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 45 segundos demonstrando um recurso de software complexo, projetado para usuários experientes em tecnologia interessados em ferramentas de produtividade. O estilo visual deve ser limpo e focado em tutoriais, com texto na tela, apoiado por uma voz clara e instrutiva, e enriquecido por suporte de biblioteca de mídia/estoque relevante para visuais contextuais, servindo como excelentes exemplos de vídeos publicitários.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de mídia social envolvente de 60 segundos que conte uma história de sucesso de cliente sobre como superar um desafio comum com um serviço, direcionado a potenciais clientes céticos em relação a novas tecnologias. O estilo visual e de áudio deve ser autêntico e semelhante a uma entrevista, combinado com animações sutis para ênfase, e incluir legendas claras para melhorar a narrativa.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funcionam os Exemplos de Vídeos Publicitários

Aprenda a criar exemplos de vídeos publicitários impactantes com a HeyGen, aproveitando a IA para criar visuais e narrativas envolventes para suas campanhas de marketing.

1
Step 1
Crie Sua Base com Modelos
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos e cenas profissionalmente projetados para construir uma narrativa visual atraente para seus anúncios de vídeo criativos.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Roteiro
Aprimore sua narrativa selecionando um avatar de IA diversificado para entregar seu roteiro, dando vida à sua mensagem com performances expressivas.
3
Step 3
Gere Narrações Profissionais
Produza narrações claras e envolventes usando ferramentas avançadas de geração para seu anúncio, a fim de construir efetivamente o reconhecimento da marca e cativar seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Anúncio
Exporte facilmente seu anúncio de vídeo finalizado em várias proporções de aspecto, pronto para ser implantado em suas campanhas de marketing e alcançar seu público-alvo de forma eficaz.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Vídeo de Testemunho de Clientes

Crie vídeos poderosos de histórias de sucesso de clientes que constroem confiança e demonstram valor, servindo como exemplos de anúncios convincentes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de anúncios de vídeo de alto impacto?

A HeyGen simplifica a criação de anúncios de vídeo atraentes convertendo roteiros de texto em conteúdo de vídeo envolvente usando avatares de IA avançados e uma biblioteca de modelos profissionais. Isso permite que os profissionais de marketing produzam de forma eficiente publicidade em vídeo dinâmica para várias plataformas.

A HeyGen pode ajudar a melhorar o reconhecimento da marca por meio de publicidade em vídeo personalizada?

Com certeza. A HeyGen capacita as empresas a aumentar o reconhecimento da marca em suas campanhas de marketing, oferecendo controles robustos de branding, incluindo logotipos e cores personalizados. Você também pode integrar sua própria mídia, garantindo que cada anúncio de vídeo reflita a identidade única da sua marca.

Qual é o papel da IA na geração de anúncios de vídeo criativos e eficazes com a HeyGen?

A HeyGen utiliza IA avançada para alimentar avatares de IA realistas e gerar narrações naturais, transformando roteiros em anúncios de vídeo criativos. Essa tecnologia oferece uma inspiração criativa incrível, permitindo uma narrativa envolvente para o seu conteúdo de vídeo sem produção complexa.

Como a HeyGen pode atender às diversas necessidades de publicidade em vídeo para plataformas como redes sociais ou anúncios no YouTube?

A HeyGen atende às diversas necessidades de publicidade em vídeo oferecendo opções flexíveis de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, perfeitas para plataformas como redes sociais e anúncios no YouTube. Além disso, legendas e subtítulos automáticos garantem que seu conteúdo de vídeo seja acessível e otimizado para um alcance mais amplo.

