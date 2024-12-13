Desenvolva um vídeo instrucional de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas que têm dificuldade com a criação de vídeos, mostrando como aproveitar o HeyGen como um criador de anúncios em vídeo com IA. O estilo visual deve ser limpo e moderno, com gráficos brilhantes e convidativos e transições rápidas entre cenas, complementado por uma narração entusiástica e amigável gerada pela capacidade de geração de narração do HeyGen. A narrativa deve destacar a facilidade de personalizar modelos e cenas para produzir rapidamente anúncios com aparência profissional, ajudando-os a melhorar sua presença online.

