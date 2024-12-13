Criador de Sequência de Anúncios: Criação de Anúncios em Vídeo com IA

Aumente o desempenho dos anúncios e crie sequências impressionantes sem esforço, aproveitando as poderosas capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Desenvolva um vídeo instrucional de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas que têm dificuldade com a criação de vídeos, mostrando como aproveitar o HeyGen como um criador de anúncios em vídeo com IA. O estilo visual deve ser limpo e moderno, com gráficos brilhantes e convidativos e transições rápidas entre cenas, complementado por uma narração entusiástica e amigável gerada pela capacidade de geração de narração do HeyGen. A narrativa deve destacar a facilidade de personalizar modelos e cenas para produzir rapidamente anúncios com aparência profissional, ajudando-os a melhorar sua presença online.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 15 segundos destacando produtos, voltado para empresas de e-commerce que buscam aumentar as vendas com visuais envolventes e um forte chamado à ação. O vídeo deve ter um estilo visual rápido e energético, utilizando cores vibrantes e cortes rápidos para mostrar as características do produto, apoiado por uma trilha sonora animada e em alta. Enfatize como o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen, combinado com seu extenso suporte de Biblioteca de Mídia/estoque, permite a criação rápida de anúncios em vídeo cativantes, impulsionando o engajamento imediato do cliente.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos para criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais, ilustrando como criar conteúdo mais personalizado e impactante usando o HeyGen. O estilo visual deve ser orientado para a narrativa, apresentando avatares de IA amigáveis demonstrando ideias complexas com animações fluidas e geração de narração clara e articulada. O áudio deve ser caloroso e encorajador, garantindo que a mensagem seja facilmente compreensível. Inclua o recurso de Legendas/captions do HeyGen para maximizar a acessibilidade em várias plataformas sociais.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso de 45 segundos demonstrando o poder de criar uma sequência de anúncios para agências de marketing digital e gerentes de campanhas. A estética visual deve ser elegante e profissional, usando cores consistentes com a marca e transições suaves para transmitir uma sensação de sofisticação estratégica, acompanhada por uma narração convincente e autoritária. Mostre como os Modelos & cenas do HeyGen podem ser rapidamente adaptados e como o redimensionamento de Proporção & exportações facilitam a distribuição perfeita em diversas plataformas sociais, otimizando sua estratégia de marketing para alcance máximo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Sequência de Anúncios

Crie sequências de anúncios envolventes que cativam seu público e geram resultados, aproveitando ferramentas com IA e personalização perfeita.

1
Step 1
Crie Seu Anúncio com Modelos Inteligentes
Comece sua sequência de anúncios selecionando de uma biblioteca de Modelos & cenas profissionais projetados para vários objetivos de marketing. Personalize-os rapidamente para se adequar à mensagem da sua marca.
2
Step 2
Adicione Elementos de IA Envolventes
Enriqueça seu anúncio com elementos dinâmicos. Integre avatares de IA realistas para apresentar sua mensagem ou utilize o recurso de geração de Narração para narrar seu conteúdo com uma voz profissional.
3
Step 3
Personalize Visuais e Marca
Refine a aparência do seu anúncio usando nosso extenso suporte de Biblioteca de Mídia/estoque para encontrar os visuais perfeitos. Aplique as cores e o logotipo da sua marca com Controles de Branding para uma mensagem consistente em toda a sua sequência.
4
Step 4
Exporte para Qualquer Plataforma
Finalize sua sequência de anúncios e utilize o redimensionamento de Proporção & exportações para adaptar seu vídeo para várias plataformas sociais e campanhas. Garanta que seus anúncios tenham uma aparência perfeita em todos os lugares onde são compartilhados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destacando o Sucesso do Cliente

.

Crie anúncios em vídeo cativantes com IA para destacar histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e impulsionando conversões de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meu processo criativo para anúncios em vídeo?

O HeyGen serve como um poderoso criador de anúncios em vídeo com IA, permitindo que você crie anúncios em vídeo de forma eficiente. Nossa plataforma utiliza IA para transformar seu Texto-para-vídeo a partir de roteiro, permitindo que você personalize modelos e desenvolva sequências de anúncios atraentes para sua estratégia de marketing.

O HeyGen suporta elementos criativos avançados como avatares de IA e narrações?

Com certeza. O HeyGen integra avatares de IA avançados e uma robusta geração de narração para dar vida aos seus anúncios em vídeo. Você pode facilmente adicionar esses elementos e mais usando nosso editor intuitivo de arrastar e soltar.

Como o HeyGen simplifica a criação de sequências de anúncios para várias plataformas sociais?

O HeyGen funciona como um criador de sequência de anúncios abrangente, simplificando a criação de anúncios em vídeo envolventes para diversas plataformas sociais. Nosso criador de vídeos online inclui recursos essenciais como Legendas/captions e acesso a uma rica Biblioteca de Mídia/estoque para maximizar seu alcance.

Posso personalizar totalmente meus anúncios em vídeo para refletir a identidade da minha marca com o HeyGen?

Sim, o HeyGen permite que você personalize totalmente os modelos com seus controles de marca específicos, incluindo logotipos e cores. Isso garante que seus anúncios em vídeo estejam sempre alinhados com a estética da sua marca e incorporem efetivamente seu chamado à ação.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo