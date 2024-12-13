Gerador de Sequência de Anúncios em Vídeo para Anúncios Envolventes

Transforme suas campanhas publicitárias. Nosso criador de anúncios em vídeo com IA cria anúncios envolventes, usando Texto para vídeo a partir de roteiro para uma criação rápida e profissional.

Crie um anúncio em vídeo inspirador de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas que enfrentam dificuldades com marketing. O estilo visual deve ser animado e dinâmico, mostrando histórias de sucesso vibrantes, acompanhadas por música de fundo moderna e motivadora. Este anúncio em vídeo envolvente destacará como eles podem facilmente criar campanhas profissionais usando os diversos "Modelos e cenas" do HeyGen para gerar rapidamente conteúdo cativante.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração de produto de 45 segundos voltado para marcas de e-commerce e agências de marketing que buscam expandir seu alcance. A estética visual deve ser elegante e focada no produto, apresentando imagens de alta qualidade e texto claro na tela, apoiado por uma narração profissional e autoritária. Demonstre como o HeyGen atua como um "gerador de sequência de anúncios em vídeo", utilizando "avatares de IA" para apresentar produtos diversos de forma convincente e manter a consistência da marca em vários anúncios.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo tutorial de 60 segundos para criadores de conteúdo e marcas pessoais que desejam personalizar sua presença online. O estilo visual deve ser lúdico e vibrante, utilizando transições criativas e animações expressivas, com música de fundo energética. Este vídeo ilustrará o poder da "personalização" dentro do HeyGen, demonstrando como eles podem personalizar facilmente "modelos de vídeo" e aprimorar sua mensagem através da autêntica "geração de narração" para uma narrativa única.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo introdutório conciso de 15 segundos para startups e empreendedores aspirantes que buscam uma maneira rápida de causar impacto. O estilo visual e de áudio deve ser minimalista e informativo, usando gráficos limpos e narração amigável e clara. Este curto "anúncio em vídeo" transmitirá rapidamente o valor do HeyGen como um "criador de vídeos online", mostrando como é simples converter ideias em visuais atraentes diretamente de um roteiro usando "Texto para vídeo a partir de roteiro", tornando a criação de vídeos profissionais acessível.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Sequência de Anúncios em Vídeo

Crie anúncios em vídeo envolventes e profissionais para sua estratégia de marketing com uma plataforma de criação de vídeo com IA.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de Modelos e cenas pré-desenhados ou comece do zero usando o criador de vídeos online. Isso permite que você estabeleça rapidamente a narrativa e a estrutura do seu anúncio para vídeos poderosos.
2
Step 2
Personalize Seus Visuais
Personalize seu anúncio com os ativos únicos da sua marca. Adicione seu logotipo, ajuste cores e incorpore outros elementos visuais usando controles abrangentes de Branding (logotipo, cores) para garantir consistência e reforçar sua mensagem.
3
Step 3
Adicione Narração Dinâmica
Enriqueça seu anúncio com áudio envolvente utilizando a geração de narração para criar uma narração com som natural. Você também pode utilizar a funcionalidade de Texto para vídeo a partir de roteiro para transformar rapidamente seu conteúdo escrito em palavras faladas.
4
Step 4
Exporte e Implante
Finalize sua sequência de anúncios ajustando o redimensionamento de proporção e exportações para diferentes plataformas, depois exporte seu vídeo de alta qualidade. Seu anúncio profissional está agora pronto para ser implantado nos canais de marketing escolhidos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Produza vídeos impactantes de histórias de sucesso de clientes que constroem confiança e demonstram valor, integrados perfeitamente em suas sequências de anúncios.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode elevar meus anúncios em vídeo com IA?

O HeyGen permite que você crie vídeos profissionais e anúncios em vídeo envolventes usando avatares de IA e recursos avançados de criação de vídeo com IA. Você pode gerar facilmente vídeos de alta qualidade para capturar a atenção do seu público.

Quais modelos de vídeo estão disponíveis para personalização no HeyGen?

O HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo e um editor de arrastar e soltar, capacitando você a criar vídeos profissionais adaptados à sua marca. Nosso criador de vídeos online oferece extensas opções de personalização para sua estratégia de marketing.

O HeyGen pode converter roteiros de texto em vídeo com narrações?

Sim, o HeyGen possui recursos avançados de Texto para vídeo a partir de roteiro, permitindo que você transforme seu conteúdo escrito em anúncios de vídeo dinâmicos. Isso inclui geração de narração profissional para garantir que sua mensagem seja claramente transmitida.

Como o HeyGen apoia a criação de anúncios em vídeo para redes sociais?

O HeyGen funciona como um gerador eficiente de sequência de anúncios, perfeito para criar vídeos envolventes para redes sociais. Você pode produzir rapidamente anúncios em vídeo envolventes para aumentar sua presença online em várias plataformas.

