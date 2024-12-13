Gerador de Criativos Publicitários: Aumente seu ROAS de Campanha

Gere criativos publicitários de IA impressionantes e aumente as taxas de conversão usando avatares de IA poderosos.

Para proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing que enfrentam dificuldades na criação de anúncios, crie um vídeo atraente de 30 segundos. O estilo visual deve ser limpo e moderno, apresentando um avatar de IA demonstrando o rápido processo de geração de criativos publicitários cativantes. Uma narração animada e profissional explicará como o Gerador de Anúncios de IA da HeyGen simplifica o lançamento de campanhas a partir de um simples roteiro, utilizando suas capacidades de texto para vídeo, reduzindo drasticamente o tempo de produção.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
É necessário um anúncio em vídeo dinâmico de 45 segundos para profissionais de marketing digital e marcas de e-commerce que buscam otimizar o desempenho de suas campanhas. Visualmente, incorpore gráficos elegantes e cortes rápidos demonstrando o poder de um Criador de Anúncios em Vídeo de IA, acompanhado por uma trilha sonora energética e orientada para resultados. Este vídeo destacará como os extensos modelos e cenas da HeyGen capacitam os usuários a produzir rapidamente vídeos de alta conversão, aumentando, assim, o ROAS e as taxas de conversão com geração de narração profissional.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inovador de 60 segundos projetado para agências criativas e criadores de conteúdo que buscam soluções visuais de ponta. O vídeo deve adotar um estilo visualmente rico e envolvente, mostrando as possibilidades únicas de avatares de IA na criação de visuais impressionantes que imitam sessões de fotos virtuais. O áudio deve ser inspirador e moderno. Enfatize o suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen e o redimensionamento e exportação de proporções, ilustrando como os usuários podem gerar criativos publicitários diversos e de alta qualidade sem os custos tradicionais de estúdio.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo conciso de 15 segundos voltado para startups e profissionais de marketing ocupados que precisam criar anúncios rapidamente. Este vídeo rápido e direto deve apresentar visuais vibrantes e uma narração confiante e impactante. Ilustre a velocidade e eficiência do gerador de criativos publicitários da HeyGen, destacando especificamente como os usuários podem ir de uma ideia simples a um vídeo polido com legendas automáticas geradas usando seu recurso de texto para vídeo a partir de roteiro, garantindo engajamento instantâneo e mensagens claras em todas as plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona um gerador de criativos publicitários

Gere criativos publicitários poderosos e de alta conversão rapidamente com IA. Transforme seus esforços de marketing produzindo visuais impressionantes e cópias envolventes para um desempenho superior.

1
Step 1
Crie Seu Anúncio
Utilize o gerador de criativos publicitários para começar com um modelo profissional de nossa seleção diversificada ou construa seu anúncio do zero.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA
Enriqueça seu anúncio com avatares de IA realistas para transmitir sua mensagem com visuais envolventes e memoráveis.
3
Step 3
Gere a Cópia do Anúncio
Crie uma cópia de anúncio atraente e transforme-a instantaneamente em narrações naturais usando o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen.
4
Step 4
Exporte e Publique
Baixe seu anúncio em vídeo de alta qualidade em várias proporções e tamanhos com redimensionamento e exportação de proporções, pronto para criar anúncios em todas as suas plataformas-alvo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Testemunhos de Clientes com IA

.

Crie vídeos de IA atraentes que mostrem histórias de sucesso autênticas de clientes, construindo confiança e aumentando as taxas de conversão para sua marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de criativos publicitários diversos?

A HeyGen é um poderoso Gerador de Anúncios de IA que simplifica todo o processo de criação de anúncios. Nossa plataforma baseada em IA oferece ferramentas intuitivas, incluindo uma variedade de modelos, permitindo que você produza rapidamente criativos publicitários diversos e atraentes sem a necessidade de experiência extensa em edição.

A HeyGen pode utilizar Avatares de IA para criativos de vídeo publicitários envolventes?

Sim, a HeyGen permite que você integre perfeitamente Avatares de IA realistas em seus criativos de vídeo publicitários, tornando-os mais dinâmicos e envolventes. Como um dos principais Criadores de Anúncios em Vídeo de IA, ajudamos você a cativar o público com visuais de alta qualidade e apresentações atraentes para suas campanhas publicitárias.

Quais tipos de modelos de anúncios baseados em IA estão disponíveis para agilizar a geração de criativos publicitários?

A HeyGen oferece uma seleção robusta de modelos baseados em IA projetados para agilizar a geração de criativos publicitários em vários formatos. Esses layouts profissionalmente projetados permitem que você crie rapidamente anúncios, desde anúncios de imagem impactantes até comerciais de vídeo dinâmicos, garantindo eficiência e alta qualidade visual.

A HeyGen suporta branding e cópia personalizada de anúncios para visuais de campanha eficazes?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente em seus criativos publicitários para uma identidade visual consistente. Você também pode personalizar a cópia do anúncio sem esforço, garantindo que sua mensagem esteja perfeitamente alinhada com os visuais da campanha e ressoe com seu público-alvo.

