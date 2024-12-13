Absolutamente, o HeyGen se destaca como um criador de anúncios em vídeo com IA, capacitando os usuários a produzir anúncios dinâmicos impulsionados por IA adaptados para diferentes plataformas de redes sociais. Você pode aproveitar os Avatares de IA e personalizar facilmente o conteúdo do vídeo para necessidades específicas, como anúncios no Meta e TikTok, simplificando seu processo de criação de campanhas.