criador de vídeos de soluções ativas para vídeos AI envolventes

Gere vídeos cativantes com avatares AI realistas, aumentando o engajamento do espectador e simplificando seu processo de produção.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de 90 segundos para treinadores corporativos e especialistas em eLearning, focando em melhorar o engajamento no aprendizado através de ferramentas de vídeo modernas. Empregue uma estética limpa e moderna com infográficos animados e um avatar AI amigável e conhecedor para apresentar pontos instrucionais chave. Destaque os avatares AI do HeyGen e a geração integrada de narração como recursos poderosos para produzir rapidamente materiais de design de eLearning de alta qualidade e consistentes que ressoam com aprendizes adultos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos voltado para gerentes de marketing e proprietários de pequenas empresas, mostrando um criador de vídeos de soluções ativas para criação rápida de conteúdo para redes sociais. Incorpore um estilo visual acelerado e energético com música de fundo animada e cortes rápidos para demonstrar eficiência. Enfatize como os extensos modelos e cenas do HeyGen e as capacidades de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto permitem que os usuários gerem ativos de mídia social diversificados e com aparência profissional para várias plataformas em minutos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 1 minuto e 15 segundos para gerentes de produto e redatores técnicos, ilustrando como transformar documentação densa em conteúdo verdadeiramente envolvente para integração de produtos. Mantenha um estilo visual elegante e profissional com uma voz calma e autoritária e transições sutis entre os pontos chave. Mostre a eficácia da plataforma HeyGen para melhorar a clareza utilizando seu suporte de biblioteca de mídia/estoque para visuais relevantes e legendas automáticas para garantir acessibilidade e compreensão.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Soluções Ativas

Crie vídeos profissionais e envolventes com facilidade usando ferramentas com tecnologia AI, do roteiro a visuais impressionantes, para cativar seu público.

1
Step 1
Comece com Seu Roteiro ou um Modelo
Comece digitando seu roteiro e veja nossa plataforma com tecnologia AI transformar seu texto diretamente em vídeo, aproveitando o poder da conversão de texto para vídeo, ou escolha entre uma ampla gama de modelos profissionais para iniciar seu projeto.
2
Step 2
Adicione Avatares AI e Visuais
Enriqueça seu vídeo com avatares AI realistas que podem apresentar seu conteúdo, escolhendo entre diversos estilos, e integre mídia dinâmica da extensa biblioteca de estoque para dar vida à sua história.
3
Step 3
Personalize Narrações e Branding
Refine sua mensagem com geração de narração com som natural em vários idiomas e sotaques, e aplique as cores, fontes e logotipo específicos da sua marca para uma identidade visual coesa e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Projeto
Baixe seu vídeo finalizado em várias proporções de aspecto otimizadas para diferentes plataformas, completo com legendas automáticas, garantindo que seu conteúdo envolvente e cativante esteja pronto para ser compartilhado com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Eleve a Presença nas Redes Sociais

Crie vídeos e clipes cativantes sem esforço para aumentar significativamente o engajamento nas plataformas sociais.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com AI?

O HeyGen utiliza AI avançada como um criador de vídeos com tecnologia AI para transformar texto em vídeos profissionais, apresentando avatares AI realistas e geração dinâmica de narração. Essa poderosa capacidade de texto para vídeo simplifica o processo de produção, tornando conteúdo envolvente de alta qualidade acessível para todos.

Quais avatares AI posso usar para criar conteúdo envolvente no HeyGen?

O HeyGen oferece uma gama diversificada de avatares AI, desde opções de estoque até criações personalizadas, permitindo que os usuários personalizem seu conteúdo de vídeo. Esses avatares AI podem ser combinados com várias opções de narração e efeitos de animação para aumentar efetivamente o engajamento do espectador.

O HeyGen suporta diferentes formatos de vídeo para conteúdo de redes sociais?

Sim, o HeyGen oferece robustas capacidades de redimensionamento de proporção de aspecto, facilitando a criação e exportação de conteúdo envolvente otimizado para várias plataformas de redes sociais. Você pode adaptar seus vídeos sem esforço para plataformas como Instagram, TikTok e YouTube, garantindo um amplo alcance.

Quão fácil é gerar narrações para meus vídeos usando a plataforma HeyGen?

Gerar narrações no HeyGen é extremamente simples, pois a plataforma permite converter texto diretamente em fala com som natural através de seu recurso de geração de narração. Essa funcionalidade integrada de texto para vídeo simplifica seu fluxo de trabalho de edição de vídeo, eliminando a necessidade de gravação de voz separada.

