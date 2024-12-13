Gerador de Vídeo de Onboarding de Contas: Otimize as Jornadas de Novos Usuários

Gere rapidamente vídeos de onboarding profissionais a partir de um roteiro com IA, garantindo jornadas de clientes sem interrupções e maior engajamento do usuário.

Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos usuários de uma ferramenta de produtividade, apresentando um avatar de IA amigável que os guie pelo primeiro login e visão geral do painel. O estilo visual deve ser brilhante e minimalista, incorporando ícones animados e uma narração clara e animada gerada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen, garantindo que os novos usuários se sintam apoiados desde o início.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de produto dinâmico de 60 segundos direcionado a usuários ansiosos para explorar o novo recurso "gerador de vídeo AI" dentro de uma suíte criativa. O vídeo deve empregar um estilo visual moderno e energético, aproveitando a funcionalidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para demonstrar rapidamente as etapas principais e mostrar várias opções de modelos e cenas disponíveis, tornando recursos complexos facilmente compreensíveis.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo elegante de 30 segundos para onboarding de contas, voltado para empresas que utilizam uma plataforma avançada de "gerador de vídeo de onboarding de contas", destacando como elas podem personalizar rapidamente mensagens de boas-vindas para seus próprios clientes. A abordagem visual deve ser profissional e limpa, usando avatares de IA do HeyGen para criar apresentadores diversos e aproveitando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo tranquilizador de 50 segundos projetado para simplificar o processo de configuração inicial para novos usuários sobrecarregados por software complexo, focando em "vídeos de onboarding" como solução. O tom deve ser calmo e de apoio, com um design visual minimalista e legendas claras geradas pelo HeyGen, garantindo que cada etapa seja facilmente compreendida. Utilize o texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para dividir cada estágio em instruções gerenciáveis e concisas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Onboarding de Contas

Receba novos usuários de forma eficiente e guie-os pela sua plataforma com vídeos de onboarding envolventes e impulsionados por IA, projetados para aumentar a adoção e reduzir consultas de suporte.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu roteiro de onboarding. O gerador de texto para vídeo do HeyGen converterá suas palavras em uma ação de vídeo envolvente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA do HeyGen para representar sua marca, dando vida à sua mensagem de onboarding com uma presença realista.
3
Step 3
Adicione Visuais e Narrações
Enriqueça ainda mais seu vídeo adicionando narrações geradas por IA em vários idiomas, garantindo clareza e engajamento para novos usuários.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Onboarding
Revise seu vídeo de onboarding concluído e, em seguida, exporte-o facilmente no formato de proporção desejado, pronto para ser compartilhado em várias plataformas e dar as boas-vindas a novas contas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos de Boas-Vindas Impactantes Rapidamente

Gere rapidamente vídeos introdutórios de alto impacto que efetivamente integram novas contas ao mostrar imediatamente o valor do produto.

Perguntas Frequentes

Como o gerador de vídeo AI do HeyGen simplifica a criação de vídeos?

O avançado gerador de vídeo AI do HeyGen transforma roteiros de texto em vídeos polidos sem esforço. Você pode aproveitar nossos avatares de IA e diversas narrações para produzir conteúdo de vídeo gerado por IA de forma rápida e eficiente, otimizando seu processo criativo.

Posso personalizar os avatares de IA gerados pelo HeyGen para meus vídeos?

Sim, o HeyGen oferece um robusto gerador de avatares de IA que permite uma personalização significativa. Você pode selecionar entre vários estilos de avatar e combiná-los com modelos dinâmicos, garantindo que seus avatares de IA se alinhem perfeitamente com a estética da sua marca e necessidades de edição de vídeo.

Quais são os benefícios de usar o HeyGen como um gerador de vídeo AI a partir de texto?

Como um dos principais geradores de vídeo AI a partir de texto, o HeyGen permite a produção rápida de vídeos de alta qualidade a partir de um simples roteiro. Essa capacidade é ideal para criar vídeos de onboarding eficazes ou explicativos de produtos, completos com narrações de som natural, reduzindo significativamente o tempo e custo de produção.

O HeyGen fornece modelos para auxiliar em diferentes tipos de vídeo?

Absolutamente, o HeyGen oferece uma biblioteca abrangente de modelos para iniciar seus projetos de vídeo, seja você criando um vídeo de onboarding de contas ou outro conteúdo de vídeo gerado por IA. Esses modelos, combinados com recursos como um gerador de imagem para vídeo, ajudam você a produzir vídeos profissionais com facilidade.

