Gerador de Treinamento em Acessibilidade: Construa Aprendizado Acessível Rápido

Gere rapidamente treinamentos de acessibilidade na web envolventes e compatíveis com WCAG. Use os avatares de IA do HeyGen para dar vida às suas lições de design acessível para todos os aprendizes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos direcionado a desenvolvedores e designers de UX, utilizando o recurso de texto para vídeo do HeyGen a partir de roteiro com um estilo visual moderno e focado em demonstração e áudio animado, para ilustrar o papel crítico da acessibilidade digital e como as tecnologias assistivas, especificamente leitores de tela, interagem com o conteúdo da web.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo de 2 minutos para webmasters e responsáveis por conformidade, utilizando ao máximo as legendas/captions do HeyGen com uma apresentação visual detalhada, estilo tutorial, e uma narração calma e autoritária, para explicar minuciosamente as diretrizes principais do WCAG 2.1 nível AA e a implementação de princípios de design acessível, incluindo a utilidade de um Verificador de Acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Gere um guia prático de 45 segundos para profissionais de marketing de conteúdo e editores web, aproveitando a capacidade de geração de narração do HeyGen com um estilo visual envolvente e rico em exemplos e um tom amigável, para demonstrar a funcionalidade de um Gerador de Acessibilidade de Imagem e enfatizar a importância de texto alternativo descritivo para criar conteúdo verdadeiramente acessível.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Treinamento em Acessibilidade

Crie facilmente vídeos de treinamento em acessibilidade envolventes e compatíveis com WCAG, capacitando sua equipe a construir uma experiência digital mais inclusiva.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece inserindo seu conteúdo educacional. Utilize o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para transformar seu material escrito em uma apresentação visual dinâmica, garantindo que suas mensagens de treinamento em acessibilidade sejam claras e precisas.
2
Step 2
Adicione Recursos Essenciais de Acessibilidade
Amplie o alcance do seu vídeo integrando elementos-chave de acessibilidade. Gere legendas precisas para apoiar diversas necessidades de aprendizado e garantir que seu conteúdo atenda aos padrões cruciais do WCAG para uma compreensão mais ampla.
3
Step 3
Personalize Visuais e Narração
Personalize seu treinamento com avatares de IA profissionais e refine a geração de narração. Isso permite que você apresente tópicos complexos de maneira envolvente e semelhante a humana, facilitando a compreensão dos princípios de design acessível.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Conteúdo Acessível
Finalize seu treinamento gerando o vídeo no formato de sua preferência. Use redimensionamento de proporção e exportações para garantir que seu conteúdo de acessibilidade digital esteja perfeitamente otimizado para qualquer plataforma ou público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Padrões Complexos de Acessibilidade

Desmembre diretrizes intrincadas do WCAG, tecnologias assistivas e princípios de design acessível em formatos de vídeo claros e digeríveis para facilitar o aprendizado.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um gerador de treinamento em acessibilidade?

O HeyGen capacita organizações a criar conteúdo acessível para treinamento em acessibilidade de forma fácil, transformando roteiros em lições de vídeo envolventes com avatares de IA e narrações. Este processo simplificado ajuda a educar equipes sobre os padrões WCAG e as melhores práticas de acessibilidade digital.

O HeyGen suporta a criação de vídeos multimídia acessíveis compatíveis com WCAG 2.1 nível AA?

Sim, o HeyGen facilita a produção de vídeos multimídia acessíveis gerando automaticamente legendas precisas para todo o conteúdo, o que é crucial para tecnologias assistivas e pessoas com deficiência. Os usuários também podem integrar descrições detalhadas e texto alternativo em seus roteiros para melhorar a acessibilidade na web.

Qual é o papel do HeyGen em melhorar as iniciativas gerais de acessibilidade digital?

O HeyGen atua como uma ferramenta poderosa para impulsionar a acessibilidade digital, permitindo a produção rápida de diversos conteúdos em vídeo, desde materiais de caminho de aprendizado até anúncios informativos. Suas capacidades, como texto para vídeo e controles de branding, ajudam as organizações a manter um design acessível e consistente em suas comunicações.

O HeyGen pode ajudar minha equipe a criar conteúdo acessível de forma mais eficiente?

Com certeza, o HeyGen simplifica significativamente o processo de criação de conteúdo acessível por meio de sua plataforma intuitiva e capacidades de IA. Ao converter roteiros em vídeo com avatares de IA e fornecer legendas automáticas, ele simplifica a produção de vídeos amigáveis à acessibilidade na web que atendem a um público mais amplo.

