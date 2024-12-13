Com certeza, o HeyGen simplifica significativamente o processo de criação de conteúdo acessível por meio de sua plataforma intuitiva e capacidades de IA. Ao converter roteiros em vídeo com avatares de IA e fornecer legendas automáticas, ele simplifica a produção de vídeos amigáveis à acessibilidade na web que atendem a um público mais amplo.