Imagine criar um vídeo de pitch acelerador de 60 segundos para uma startup em estágio inicial, direcionado aos juízes de programas de aceleração. O estilo visual deve ser energético e inspirador, apresentando um avatar de IA que entrega uma narrativa clara e profissional. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar sua história de startup em um conteúdo dinâmico na tela, aprimorado por uma geração de Narração nítida.

Gerar Vídeo