gerador de demonstração aceleradora: Aumente a Entrega de Projetos

Acelere a criação de demonstrações de templates personalizados e automatize definições de build e release para Power Platform, aproveitando Texto-para-vídeo a partir de script.

Produza um vídeo de 90 segundos demonstrando a eficiência do Gerador de Demonstração do Azure DevOps. Este vídeo profissional e informativo, com um avatar de IA confiante explicando o processo, é direcionado a engenheiros de DevOps e gerentes de projeto, mostrando como os templates disponíveis e o código-fonte pré-configurado facilitam a configuração de projetos no Azure DevOps. O estilo visual deve ser limpo e nítido, destacando os principais elementos da interface e a implantação rápida.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrutivo de 2 minutos abordando os pontos problemáticos comuns no ALM do Power Platform, utilizando o Acelerador ALM para Power Platform. Esta apresentação visual dinâmica, aprimorada por Texto-para-vídeo a partir de script para precisão, é destinada a desenvolvedores e administradores do Power Platform. Deve ilustrar claramente como gerenciar solicitações de implantação e aproveitar o controle de origem do Git para uma gestão robusta do ciclo de vida de aplicativos, com uma narração calma e precisa que guia os usuários por etapas complexas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo moderno e autoritário de 60 segundos destacando o impacto do Gerador de Demonstração de Governança de Dados. Voltado para arquitetos de dados e oficiais de conformidade, este vídeo deve transmitir visualmente a facilidade de demonstrar soluções complexas de governança de dados usando Ativos de Valor Técnico pré-construídos. Uma geração de narração sofisticada deve tranquilizar os espectadores sobre a confiabilidade e precisão das utilidades de automação na criação de demonstrações impactantes, mantendo uma estética visual polida e profissional.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo energético de 45 segundos explicando as funções principais de uma Ferramenta Aceleradora específica. Este vídeo focado em soluções, equipado com legendas para maior acessibilidade, é direcionado a líderes de desenvolvimento de software e líderes técnicos que precisam entender rapidamente como criar e gerenciar definições de build e release de forma eficiente. A narrativa visual deve ser rápida, demonstrando processos de configuração rápida, e apresentar uma voz entusiástica e clara enfatizando os benefícios práticos, potencialmente referenciando laboratórios práticos para um envolvimento mais profundo.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Demonstração Aceleradora

Provisione eficientemente ambientes de demonstração abrangentes para Azure DevOps e Power Platform com configuração automatizada de código-fonte e configurações.

1
Step 1
Selecione Seu Template
Comece selecionando entre uma variedade de templates pré-configurados, como aqueles para o Acelerador ALM para Power Platform ou Governança de Dados. Esses templates garantem que seu ambiente de demonstração seja configurado rapidamente com componentes essenciais.
2
Step 2
Configure as Configurações do Ambiente
Personalize seu ambiente de demonstração definindo parâmetros específicos, como organizações do Azure DevOps, repositórios de controle de origem do Git e ambientes-alvo para solicitações de implantação. Esta configuração garante que sua demonstração esteja alinhada com seu caso de uso específico.
3
Step 3
Gere e Provisione
Inicie o processo de geração para provisionar automaticamente todos os recursos necessários, incluindo código-fonte, definições de build e release, e utilidades de automação necessárias. O gerador lida com a configuração complexa da infraestrutura, preparando seus laboratórios práticos.
4
Step 4
Explore e Demonstre
Uma vez provisionado, acesse seu ambiente de demonstração pronto para uso. Explore os projetos pré-configurados, itens de trabalho e pipelines, aproveitando esta configuração totalmente funcional para demonstrações impactantes das capacidades da Ferramenta Aceleradora.

Casos de Uso

Gere vídeos e clipes de mídia social envolventes em minutos

Produza rapidamente clipes de vídeo curtos e compartilháveis de suas demonstrações aceleradoras para ampliar o alcance e gerar interesse.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar na criação de demonstrações técnicas para ferramentas como o Gerador de Demonstração do Azure DevOps?

O HeyGen permite que você gere rapidamente demonstrações profissionais de texto-para-vídeo para produtos técnicos, incluindo aqueles criados com um demo do Acelerador ALM ou o Gerador de Demonstração do Azure DevOps. Ao aproveitar avatares de IA e geração de narração, o HeyGen torna a explicação de processos complexos mais envolvente.

Posso personalizar o conteúdo de vídeo no HeyGen para ativos de valor técnico específicos?

Sim, o HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores específicas em vídeos que mostram Ativos de Valor Técnico ou templates personalizados. Isso garante que seu conteúdo de vídeo, seja para soluções do Power Platform ou Azure DevOps, mantenha uma identidade de marca consistente.

O HeyGen facilita a criação de conteúdo envolvente para tópicos complexos de ALM, como implantação do Power Platform?

O HeyGen permite que você transforme scripts detalhados em explicações visuais atraentes para assuntos técnicos complexos, como o Acelerador ALM para Power Platform, Pipelines do Azure DevOps e controle de origem do Git. Utilize recursos como legendas para melhorar a compreensão e acessibilidade dessas solicitações de implantação críticas.

Quais opções o HeyGen oferece para exportar vídeos explicando definições de build e release?

O HeyGen suporta várias opções de redimensionamento de proporção e exportação, facilitando a preparação de vídeos para diferentes plataformas onde você pode compartilhar insights sobre código-fonte, definições de build e release, ou utilidades de automação. Esses vídeos podem ser usados efetivamente em laboratórios práticos para comunicar processos técnicos de forma clara.

