Crie um vídeo polido de 60 segundos demonstrando seu entendimento de um assunto acadêmico complexo, direcionado a um painel universitário para a defesa de sua tese. Utilize os diversos "Modelos e cenas" do HeyGen para elaborar um vídeo de apresentação acadêmica visualmente atraente e estruturado, garantindo uma entrega profissional e envolvente com narração clara e articulada e transições dinâmicas que destacam efetivamente os pontos de dados principais.

Gerar Vídeo