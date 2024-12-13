Imagine criar um vídeo de 60 segundos 'sobre nós' projetado para proprietários de pequenas empresas e startups, buscando apresentar sua marca com profissionalismo e calor. O estilo visual deve ser convidativo e autêntico, usando uma trilha sonora amigável e animada e uma narração clara e concisa. Destaque como os extensos 'Modelos e cenas' da HeyGen simplificam o processo de criação, tornando você um 'criador de vídeos sobre nós' em minutos.

Gerar Vídeo