Gerador de Vídeo Sobre Nós: Crie Histórias Empresariais Envolventes

Gere vídeos cativantes Sobre Nós sem esforço. Nossos avatares de IA entregam a história única da sua empresa com realismo humano, aumentando o engajamento.

Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo envolvente de 90 segundos voltado para profissionais de marketing, ilustrando o poder do HeyGen para criação rápida de vídeos que contam histórias empresariais cativantes. Adote um estilo visual vibrante e dinâmico com música de fundo animada. Enfatize a facilidade de selecionar modelos e cenas profissionais e aproveitar a geração avançada de narração para criar narrativas de marca impactantes sem edição extensa.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional detalhado de 2 minutos direcionado a gerentes de produto e treinadores técnicos, explicando como criar vídeos explicativos de produtos precisos. A estética visual deve ser limpa e informativa, com texto na tela sincronizado e uma voz de IA precisa e articulada. Foque na capacidade de gerar vídeos diretamente de um roteiro abrangente usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro, garantindo que todos os termos técnicos sejam apresentados com precisão com legendas automáticas para clareza.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional acelerado de 45 segundos para gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo, destacando como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para distribuição multiplataforma. Empregue um estilo visualmente adaptável, mostrando transições rápidas e uma trilha sonora animada. Mostre a flexibilidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para diferentes canais sociais, e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque que fornece visuais de alta qualidade para aprimorar qualquer mensagem.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo Sobre Nós

Produza rapidamente vídeos envolventes de histórias empresariais com IA, do roteiro a visuais impressionantes, refletindo a identidade única da sua marca.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando a história ou mensagem chave da sua empresa. Nosso gerador de vídeos de IA transforma seu roteiro de texto em conteúdo de vídeo dinâmico, economizando tempo e esforço.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA ou explore nossa extensa biblioteca de mídia para filmagens e imagens de estoque envolventes. Isso garante que seu vídeo tenha uma aparência profissional e cativante.
3
Step 3
Aplique Marca e Melhorias
Personalize seu vídeo com controles de marca, adicionando seu logotipo e cores da marca para manter a consistência. Aprimore ainda mais sua mensagem com áudio sincronizado e animações.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez satisfeito, exporte facilmente seu arquivo MP4 de alta resolução em várias proporções de aspecto otimizadas para diferentes plataformas. Seu vídeo profissional 'Sobre Nós' está agora pronto para aumentar a presença da sua empresa.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Audiências com a Visão da Marca

Crie vídeos inspiradores que comunicam efetivamente a missão e visão da sua empresa, promovendo uma conexão mais profunda com o público.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos para os usuários?

O HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeos ao utilizar seu avançado gerador de vídeos de IA para transformar um simples roteiro em conteúdo de vídeo envolvente através de uma conversão perfeita de texto-para-vídeo, completa com geração de narração profissional.

Quais recursos avançados de avatares de IA o HeyGen oferece para produção de vídeos?

O HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA realistas, incluindo cabeças falantes sofisticadas, que podem ser perfeitamente sincronizadas com um gerador de voz de IA para entregar sua mensagem com áudio convincente e de som natural.

O HeyGen pode garantir que meus vídeos mantenham consistência de marca e qualidade?

Sim, o HeyGen fornece controles de marca robustos para integrar seu logotipo específico e cores da marca. Você também pode utilizar nossa extensa biblioteca de mídia, modelos pré-fabricados e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para garantir que cada arquivo MP4 de alta resolução se alinhe perfeitamente com a estética da sua marca.

Quais ferramentas de edição abrangentes estão disponíveis no HeyGen para aprimorar o conteúdo de vídeo?

O HeyGen oferece poderosas ferramentas de edição de vídeo, permitindo que você adicione legendas dinâmicas e melhore os visuais com várias animações. Nosso motor criativo ajuda a criar visuais cinematográficos, garantindo um produto final polido e envolvente para seu público.

