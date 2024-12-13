Produza um vídeo envolvente de 1 minuto explicando os conceitos fundamentais de "IA Generativa" e como "modelos de linguagem de grande escala" estão transformando indústrias. Destinado a entusiastas de tecnologia e iniciantes em IA, o estilo visual deve ser limpo e profissional, com narração clara e articulada. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações de forma envolvente, garantindo uma entrega polida.

Gerar Vídeo