Crie animações 3D impressionantes rapidamente, aproveitando nossos poderosos avatares de IA.

Crie uma vitrine de produto dinâmica de 45 segundos para negócios de e-commerce, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar um novo gadget modelado em 3D. O estilo visual deve ser elegante e futurista, apresentando animações suaves em 3D do produto de vários ângulos, complementadas por uma trilha sonora de fundo animada e profissional e uma narração clara e persuasiva, visando destacar a facilidade de gerar vídeos profissionais em 3D.

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Construído com Estrutura e Propósito

Como Funciona o Criador de Vídeos de Modelagem 3D

Crie facilmente vídeos animados em estilo 3D deslumbrantes. Nossa plataforma intuitiva ajuda você a dar vida a ideias complexas, transformando sua visão em conteúdo profissional.

1
Step 1
Crie Seu Rascunho Inicial
Inicie seu projeto selecionando a partir de modelos intuitivos ou gerando um rascunho inicial usando nosso recurso "Texto-para-vídeo a partir de script", projetado para iniciar sua experiência com o "Gerador de vídeo 3D AI" com facilidade.
2
Step 2
Adicionar Elementos Dinâmicos
Incorpore ao seu vídeo avatares "AI" cativantes e "Animações 3D" para criar uma experiência visual imersiva. Escolha de uma biblioteca diversificada para dar vida à sua história dinâmica, garantindo uma apresentação profissional e envolvente.
3
Step 3
Aplique Branding Personalizado
Aplique "Controles de marca (logo, cores)" para personalizar sua criação, garantindo que ela reflita sua identidade. Isso transforma seu projeto em uma saída única de "criador de vídeos 3D", mantendo uma aparência profissional consistente.
4
Step 4
Exporte Sua Obra-Prima
Finalize sua criação e utilize o "Redimensionamento de proporção & exportações" para gerar "vídeos 3D" de alta qualidade para qualquer plataforma. Compartilhe seu conteúdo animado profissionalmente com facilidade.

Casos de Uso

HeyGen, um gerador de vídeo AI intuitivo, transforma seus modelos e animações 3D em vídeos dinâmicos com facilidade, atuando como um eficaz criador de vídeos de modelagem 3D para conteúdo visual convincente.

Desenvolver cursos educacionais

Develop more educational courses and reach a global audience by incorporating dynamic videos of your 3D models for enhanced learning.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar conteúdo de vídeo dinâmico com facilidade?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos envolventes e dinâmicos com facilidade. Com recursos poderosos de IA, como geração de texto para vídeo e uma vasta biblioteca de modelos de vídeo, você pode produzir conteúdo de qualidade profissional para diversos projetos criativos, aprimorando suas estratégias de marketing e comunicação em vídeo.

O HeyGen suporta a integração de imagens ou renderizações 3D existentes em vídeos?

Sim, o HeyGen permite que você faça upload facilmente dos seus próprios ativos visuais, incluindo imagens 3D existentes ou renderizações, para incorporá-los aos seus projetos de vídeo. Embora o HeyGen se concentre na geração de vídeos com IA em vez de modelagem 3D, você pode usar seus visuais 3D pré-fabricados como elementos estáticos para enriquecer suas narrativas de vídeo dinâmicas.

Quais funcionalidades criativas a HeyGen oferece para produção de vídeo?

A HeyGen oferece um conjunto abrangente de funcionalidades criativas para produção de vídeos. Você pode aproveitar avatares de IA, gerar voiceovers, aplicar controles de marca e usar diversos modelos de vídeo para dar vida à sua visão criativa, tornando animações complexas e vídeos profissionais acessíveis a todos os criadores.

Os criadores digitais podem gerar vídeos de alta qualidade de forma eficiente usando o HeyGen?

Com certeza! O HeyGen foi projetado para eficiência, permitindo que criadores digitais gerem vídeos de alta qualidade rapidamente. Nossa plataforma intuitiva, aliada a poderosas capacidades de IA e modelos de vídeo prontos para uso, simplifica consideravelmente o processo criativo do roteiro ao produto final, permitindo que você crie vídeos com rapidez e precisão.

