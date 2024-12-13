Imagine um curta-metragem animado de 45 segundos onde criadores digitais aspirantes contam uma aventura animada em 3D caprichosa e vibrante, estrelando seus próprios personagens personalizados. Este vídeo, direcionado a contadores de histórias independentes, deve apresentar uma trilha sonora animada e aproveitar a geração de voz da HeyGen para uma narrativa envolvente.

Gerar Vídeo