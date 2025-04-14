Um vídeo de convite de casamento é um clipe curto e produzido que comunica os detalhes do seu casamento — data, local e clima do evento — por meio de imagens, narração e música, em vez de texto estático. Você escreve as informações do seu casamento, escolhe um estilo visual e a plataforma gera automaticamente um vídeo finalizado. Não é necessário filmar nada, nem usar software de edição ou ter experiência em design. O resultado é um vídeo refinado e fácil de compartilhar, que transmite a sensação do seu evento de uma forma que um convite em papel não consegue.