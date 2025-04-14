Criador de Convite de Casamento em Vídeo Grátis Online

Transforme qualquer página da web em um vídeo profissional narrado em minutos usando a ferramenta de URL para vídeo da HeyGen. Cole o seu link, escolha um estilo visual e receba um vídeo completo com legendas, narração e animações.

115,495,969Vídeos gerados
89,416,538Avatares gerados
15,938,839Vídeos traduzidos
As principais empresas do mundo confiam na HeyGen
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Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.

Por que as marcas escolhem o criador de convites de casamento em vídeo da HeyGen

Texto para vídeo personalizado em menos de um minuto

Pule completamente o processo de produção. Cole os detalhes do seu casamento no editor, escolha um tema visual e a plataforma gera automaticamente um vídeo de convite de casamento completo. Cada detalhe, desde seus nomes e data até o local e o traje, é incorporado em um resultado cinematográfico e de alta qualidade. Não é necessário ter formação em design ou roteiro para vídeo — você vai de uma página em branco a um vídeo pronto para compartilhar no tempo que leva para escrever uma mensagem.

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A text-to-image generator showing a prompt for "clay-style 3D man dressed as a detective" with four diverse generated images of detectives.

Explore mais de 1.000 modelos de vídeo personalizáveis

Explore uma biblioteca com mais de 1.000 modelos de vídeo para convite de casamento, cobrindo estilos romântico, moderno, rústico, garden party e casamento em destino. Cada modelo é totalmente editável: troque as cores, atualize as fontes, ajuste o ritmo e aplique suas próprias fotos ou imagens do local usando o recurso image to video. Escolha o modelo que melhor combina com o tema do seu casamento e personalize-o para que fique com a sua cara. Seja o seu grande dia um evento de gala à noite ou uma cerimônia à beira-mar, há um estilo que combina com a sua visão.

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A grid of six YouTube video thumbnails featuring various people discussing topics like product reviews, language learning, and fitness.

Edição de vídeo com arrastar e soltar, sem precisar de experiência

Crie um vídeo de convite de casamento sem mexer em linha do tempo nem aprender softwares complexos. O editor de arrastar e soltar permite reorganizar cenas, enviar fotos, trocar faixas de áudio, cortar trechos e ajustar o enquadramento com controles simples. Veja uma prévia do seu vídeo em qualquer etapa e faça alterações na hora, sem precisar renderizar o projeto inteiro. O editor de vídeo cuida da parte técnica para que você possa se concentrar no design e na mensagem.

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A "Generate Video" dialog shows resolution options, with 1080p selected and 4K highlighted by a pink mouse cursor, overlaid on a video of a man speaking in an orange shirt.

Narração Natural Sem Precisar Gravar Nada

Adicione uma narração calorosa e natural ao seu vídeo de convite de casamento sem precisar falar ao microfone. Escolha entre uma ampla variedade de vozes de IA naturais, com dezenas de sotaques e tons, ou clone a sua própria voz a partir de uma amostra curta usando voice cloning. A narração é sincronizada com precisão ao texto e aos elementos visuais na tela, dando ao seu convite uma sensação pessoal e íntima que um simples texto não consegue transmitir.

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A smiling woman next to a "Voice Tone" selector with "Calm" highlighted and the phrase "Slowly breathe in and out" in a chat bubble.

Convites multilíngues para listas de convidados globais

Casamentos de destino e famílias multiculturais geralmente precisam de convites em mais de um idioma. Traduza seu vídeo de convite de casamento para mais de 175 idiomas, incluindo marathi, hindi, espanhol, árabe e francês, com narração de som natural e sincronização labial precisa preservada do início ao fim, usando o video translator da HeyGen. Produza primeiro a versão em inglês e, em seguida, gere qualquer outro idioma em poucos minutos, sem precisar recriar o vídeo do zero.

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Video localization interface with a language selection menu (English highlighted) and example videos in Spanish and Chinese.

Casos de uso do criador de vídeos de convite de casamento

Enviando convites para convidados de fora da cidade

Traditional paper invitations do not capture tone, excitement, or personality. When guests are spread across cities and countries, a wedding video invitation lands differently. Write your important details, pair them with the right music and video clips, and send something that feels personal even when delivered to a phone screen thousands of miles away. Guests feel included from the moment the invite arrives, before they have even RSVP'd.

Compartilhando detalhes do casamento nas redes sociais

Announcing your engagement or sharing your save-the-date on Instagram, TikTok, or Facebook requires something more eye-catching than a photo with text overlay. A wedding invitation video created with the video generator gives you a scroll-stopping clip that showcases your date, venue, and vibe in seconds. Share your wedding invitation video to your feed, add it to your Stories, or pin it to your profile. No videographer or editing app required.

Creating a Bilingual Invitation for a Multicultural Wedding

When your guest list spans two languages or two cultures, a single-language invitation leaves half the room feeling like an afterthought. Want to create a beautifully designed Marathi wedding invitation video alongside an English version? Produce one video in your primary language, then generate a fully localized version using AI dubbing for the second. Both versions carry the same warmth, pacing, and visual quality, so every guest feels the invitation was made for them.

Adicionando um Toque Pessoal aos Convites de Casamento Digitais

Wedding planning platforms and email invitations are practical but rarely memorable. Embedding an online wedding invitation video into your digital invite suite changes the experience entirely. Instead of a block of text, guests receive a produced, narrated video that walks them through your important details with music and visuals. It takes the same information and makes it feel like a celebration. Use the text to video workflow to create it from the copy you have already written.

Produzindo um vídeo de save the date em poucas horas

Booking venues and locking dates happens months before full invitation suites are ready. A save-the-date wedding video lets you communicate urgency and excitement early without waiting for all the details to be finalized. Write the essentials, pick a style from the selection of free templates, and generate a short, gorgeous clip that guests can save immediately. The invitation video format is flexible enough to work for save-the-dates, formal invitations, and day-of welcome messages alike.

Criando um vídeo de boas-vindas para site de casamento

The first thing guests see when they land on your wedding website should stun them and set the tone for your big day. A short welcome video with your names, your love story, and your wedding details creates an immediate emotional connection. Use the AI Studio to upload photos and videos, choose background music, and refine the pacing until the video feels exactly right.

Como funciona um criador de vídeos de convite de casamento

Crie um vídeo de convite de casamento em quatro etapas, indo dos detalhes da sua lista de convidados até um clipe finalizado e pronto para ser compartilhado em todos os canais.

Etapa 1

Enter your wedding details

Digite seus nomes, data do casamento, local, traje e qualquer outra informação que queira incluir. Adicione uma mensagem pessoal curta ou deixe que a narração cuide disso.

Etapa 2

Escolha um estilo e um modelo

Navegue pela biblioteca de modelos e selecione o estilo visual que combina com o seu casamento. Ajuste cores, música, ritmo e layout para combinar com o seu tema.

Etapa 3

Personalize voz e visual

Selecione uma voz de narração, adicione suas próprias fotos e ajuste o tempo com precisão. Cada elemento pode ser configurado diretamente no editor, sem necessidade de habilidades técnicas.

Etapa 4

Exporte e compartilhe seu vídeo

Baixe o seu vídeo final de convite de casamento em MP4 ou em formato vertical e compartilhe pelo WhatsApp, Instagram, e-mail ou no site do seu casamento.

Smiling woman in a video feed with a button labeled 'Your Avatar' and an upload icon.
Mouse pointer hovering over an "Edit Look" button, with a "FaceSwap" section below showing an upload option and several female faces.
A woman's portrait displayed in an app interface with a "Save as New" button.
Download swap face videos

Perguntas frequentes (FAQs)

O que é um vídeo de convite de casamento e como ele funciona?

Um vídeo de convite de casamento é um clipe curto e produzido que comunica os detalhes do seu casamento — data, local e clima do evento — por meio de imagens, narração e música, em vez de texto estático. Você escreve as informações do seu casamento, escolhe um estilo visual e a plataforma gera automaticamente um vídeo finalizado. Não é necessário filmar nada, nem usar software de edição ou ter experiência em design. O resultado é um vídeo refinado e fácil de compartilhar, que transmite a sensação do seu evento de uma forma que um convite em papel não consegue.

Um convite em vídeo vai parecer pessoal o suficiente para algo tão especial quanto um casamento?

Sim. O nível de personalização disponível vai além do que a maioria dos convites impressos oferece. Você pode adicionar suas próprias fotos, incluir uma voz que soe como a sua usando tecnologia de gerador de voz com IA, enviar imagens do seu ensaio de noivado e escrever exatamente a mensagem que deseja transmitir. O vídeo final reflete seus nomes, sua história e sua estética.

Qual deve ser a duração de um vídeo de convite de casamento?

A maioria dos vídeos de convite de casamento tem entre 30 e 90 segundos. Esse tempo é suficiente para comunicar todos os detalhes essenciais, definir o clima e deixar os convidados animados sem se tornar cansativo. Versões mais curtas (de 15 a 30 segundos) funcionam bem para Instagram Stories e WhatsApp, enquanto versões um pouco mais longas são ideais para sites de casamento e e‑mail.

Posso incluir minhas próprias fotos e gravações do noivado no vídeo?

Sim. Faça o upload das suas fotos de noivado ou de qualquer imagem pessoal diretamente no editor, e a plataforma as integra ao vídeo junto com motion graphics, sobreposições e música. Use o recurso imagem para vídeo para transformar fotos estáticas em cenas animadas com transições suaves.

Como faço um vídeo de convite de casamento em marathi?

Criar um vídeo de convite de casamento em marathi segue o mesmo fluxo de trabalho que qualquer outro idioma. Escreva seu roteiro ou os detalhes do casamento em inglês, gere o vídeo e depois use o tradutor de vídeo para produzir uma versão em marathi com narração natural e sincronização labial preservada. Você também pode digitar ou colar seu roteiro diretamente em marathi e a plataforma vai gerar o vídeo em poucos minutos. Isso funciona para todos os idiomas regionais da Índia, incluindo hindi, tâmil, telugu e guzerate, sendo especialmente útil para famílias que comemoram em várias comunidades linguísticas.

Posso criar versões em vários idiomas para convidados internacionais?

Sim. Depois que o seu vídeo principal de convite de casamento estiver pronto, você poderá gerar versões traduzidas em mais de 175 idiomas usando o tradutor de vídeo. A narração é regravada no idioma de destino com uma voz de som natural e mantendo o mesmo tempo de fala. Você não precisa recriar o vídeo nem escrever um novo roteiro. Isso é especialmente útil para famílias multiculturais, casamentos em destinos internacionais e listas de convidados que abrangem vários países.

Como faço um vídeo de convite de casamento online gratuitamente?

Você pode criar um vídeo de convite de casamento gratuito sem precisar baixar nenhum software. Abra o criador online de vídeos de convite de casamento no seu navegador, escolha entre a seleção de modelos gratuitos, adicione os detalhes do seu casamento e clique para gerar o seu vídeo. O plano gratuito não exige cartão de crédito e permite exportar e compartilhar o convite finalizado. Planos pagos a partir de US$ 24 por mês liberam modelos adicionais de vídeo de convite de casamento, vídeos mais longos e clonagem de voz.

Em que isso é diferente de contratar um videomaker para criar o conteúdo do convite?

Um videomaker para produzir vídeos de convite normalmente exige um dia de filmagem, tempo de edição e um orçamento que pode variar de algumas centenas a vários milhares de dólares, com um prazo de entrega de dias ou semanas. Esta plataforma gera um resultado comparável apenas a partir de texto e fotos em menos de uma hora. Você mantém controle total sobre cada elemento, pode fazer edições ilimitadas e criar várias versões para diferentes canais sem custo adicional. O fluxo de trabalho de vídeo sem rosto significa sem câmera, sem agendamento e sem espera.

Posso compartilhar o vídeo diretamente no WhatsApp ou Instagram pela plataforma?

Sim. Depois que o seu vídeo de convite de casamento for exportado, você poderá baixá‑lo em MP4 no formato de proporção que melhor se adapta à sua plataforma, incluindo formatos verticais otimizados para Instagram Stories, Reels e status do WhatsApp. Use as configurações do gerador de reels para saídas verticais de vídeos curtos e a exportação padrão em 16:9 para sites de casamento e incorporações em e‑mails.

Posso atualizar o vídeo depois de enviar, caso nossos dados mudem?

Sim. Volte ao editor, atualize os detalhes relevantes no seu roteiro ou nos elementos visuais e renderize novamente. O vídeo atualizado fica pronto em poucos minutos. Essa é uma das vantagens mais práticas em relação aos convites impressos: se o local do evento mudar, o horário de início for alterado ou você quiser acrescentar algum detalhe, você gera uma nova versão sem precisar reimprimir ou refazer o design de nada.

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