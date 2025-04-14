Transforme qualquer página da web em um vídeo profissional narrado em minutos usando a ferramenta de URL para vídeo da HeyGen. Cole o seu link, escolha um estilo visual e receba um vídeo completo com legendas, narração e animações.
Por que as marcas escolhem o criador de convites de casamento em vídeo da HeyGen
Texto para vídeo personalizado em menos de um minuto
Pule completamente o processo de produção. Cole os detalhes do seu casamento no editor, escolha um tema visual e a plataforma gera automaticamente um vídeo de convite de casamento completo. Cada detalhe, desde seus nomes e data até o local e o traje, é incorporado em um resultado cinematográfico e de alta qualidade. Não é necessário ter formação em design ou roteiro para vídeo — você vai de uma página em branco a um vídeo pronto para compartilhar no tempo que leva para escrever uma mensagem.
Explore mais de 1.000 modelos de vídeo personalizáveis
Explore uma biblioteca com mais de 1.000 modelos de vídeo para convite de casamento, cobrindo estilos romântico, moderno, rústico, garden party e casamento em destino. Cada modelo é totalmente editável: troque as cores, atualize as fontes, ajuste o ritmo e aplique suas próprias fotos ou imagens do local usando o recurso image to video. Escolha o modelo que melhor combina com o tema do seu casamento e personalize-o para que fique com a sua cara. Seja o seu grande dia um evento de gala à noite ou uma cerimônia à beira-mar, há um estilo que combina com a sua visão.
Edição de vídeo com arrastar e soltar, sem precisar de experiência
Crie um vídeo de convite de casamento sem mexer em linha do tempo nem aprender softwares complexos. O editor de arrastar e soltar permite reorganizar cenas, enviar fotos, trocar faixas de áudio, cortar trechos e ajustar o enquadramento com controles simples. Veja uma prévia do seu vídeo em qualquer etapa e faça alterações na hora, sem precisar renderizar o projeto inteiro. O editor de vídeo cuida da parte técnica para que você possa se concentrar no design e na mensagem.
Narração Natural Sem Precisar Gravar Nada
Adicione uma narração calorosa e natural ao seu vídeo de convite de casamento sem precisar falar ao microfone. Escolha entre uma ampla variedade de vozes de IA naturais, com dezenas de sotaques e tons, ou clone a sua própria voz a partir de uma amostra curta usando voice cloning. A narração é sincronizada com precisão ao texto e aos elementos visuais na tela, dando ao seu convite uma sensação pessoal e íntima que um simples texto não consegue transmitir.
Convites multilíngues para listas de convidados globais
Casamentos de destino e famílias multiculturais geralmente precisam de convites em mais de um idioma. Traduza seu vídeo de convite de casamento para mais de 175 idiomas, incluindo marathi, hindi, espanhol, árabe e francês, com narração de som natural e sincronização labial precisa preservada do início ao fim, usando o video translator da HeyGen. Produza primeiro a versão em inglês e, em seguida, gere qualquer outro idioma em poucos minutos, sem precisar recriar o vídeo do zero.
Casos de uso do criador de vídeos de convite de casamento
Traditional paper invitations do not capture tone, excitement, or personality. When guests are spread across cities and countries, a wedding video invitation lands differently. Write your important details, pair them with the right music and video clips, and send something that feels personal even when delivered to a phone screen thousands of miles away. Guests feel included from the moment the invite arrives, before they have even RSVP'd.
Announcing your engagement or sharing your save-the-date on Instagram, TikTok, or Facebook requires something more eye-catching than a photo with text overlay. A wedding invitation video created with the video generator gives you a scroll-stopping clip that showcases your date, venue, and vibe in seconds. Share your wedding invitation video to your feed, add it to your Stories, or pin it to your profile. No videographer or editing app required.
When your guest list spans two languages or two cultures, a single-language invitation leaves half the room feeling like an afterthought. Want to create a beautifully designed Marathi wedding invitation video alongside an English version? Produce one video in your primary language, then generate a fully localized version using AI dubbing for the second. Both versions carry the same warmth, pacing, and visual quality, so every guest feels the invitation was made for them.
Wedding planning platforms and email invitations are practical but rarely memorable. Embedding an online wedding invitation video into your digital invite suite changes the experience entirely. Instead of a block of text, guests receive a produced, narrated video that walks them through your important details with music and visuals. It takes the same information and makes it feel like a celebration. Use the text to video workflow to create it from the copy you have already written.
Booking venues and locking dates happens months before full invitation suites are ready. A save-the-date wedding video lets you communicate urgency and excitement early without waiting for all the details to be finalized. Write the essentials, pick a style from the selection of free templates, and generate a short, gorgeous clip that guests can save immediately. The invitation video format is flexible enough to work for save-the-dates, formal invitations, and day-of welcome messages alike.
The first thing guests see when they land on your wedding website should stun them and set the tone for your big day. A short welcome video with your names, your love story, and your wedding details creates an immediate emotional connection. Use the AI Studio to upload photos and videos, choose background music, and refine the pacing until the video feels exactly right.
Como funciona um criador de vídeos de convite de casamento
Crie um vídeo de convite de casamento em quatro etapas, indo dos detalhes da sua lista de convidados até um clipe finalizado e pronto para ser compartilhado em todos os canais.
Digite seus nomes, data do casamento, local, traje e qualquer outra informação que queira incluir. Adicione uma mensagem pessoal curta ou deixe que a narração cuide disso.
Navegue pela biblioteca de modelos e selecione o estilo visual que combina com o seu casamento. Ajuste cores, música, ritmo e layout para combinar com o seu tema.
Selecione uma voz de narração, adicione suas próprias fotos e ajuste o tempo com precisão. Cada elemento pode ser configurado diretamente no editor, sem necessidade de habilidades técnicas.
Baixe o seu vídeo final de convite de casamento em MP4 ou em formato vertical e compartilhe pelo WhatsApp, Instagram, e-mail ou no site do seu casamento.
Um vídeo de convite de casamento é um clipe curto e produzido que comunica os detalhes do seu casamento — data, local e clima do evento — por meio de imagens, narração e música, em vez de texto estático. Você escreve as informações do seu casamento, escolhe um estilo visual e a plataforma gera automaticamente um vídeo finalizado. Não é necessário filmar nada, nem usar software de edição ou ter experiência em design. O resultado é um vídeo refinado e fácil de compartilhar, que transmite a sensação do seu evento de uma forma que um convite em papel não consegue.
Sim. O nível de personalização disponível vai além do que a maioria dos convites impressos oferece. Você pode adicionar suas próprias fotos, incluir uma voz que soe como a sua usando tecnologia de gerador de voz com IA, enviar imagens do seu ensaio de noivado e escrever exatamente a mensagem que deseja transmitir. O vídeo final reflete seus nomes, sua história e sua estética.
A maioria dos vídeos de convite de casamento tem entre 30 e 90 segundos. Esse tempo é suficiente para comunicar todos os detalhes essenciais, definir o clima e deixar os convidados animados sem se tornar cansativo. Versões mais curtas (de 15 a 30 segundos) funcionam bem para Instagram Stories e WhatsApp, enquanto versões um pouco mais longas são ideais para sites de casamento e e‑mail.
Sim. Faça o upload das suas fotos de noivado ou de qualquer imagem pessoal diretamente no editor, e a plataforma as integra ao vídeo junto com motion graphics, sobreposições e música. Use o recurso imagem para vídeo para transformar fotos estáticas em cenas animadas com transições suaves.
Criar um vídeo de convite de casamento em marathi segue o mesmo fluxo de trabalho que qualquer outro idioma. Escreva seu roteiro ou os detalhes do casamento em inglês, gere o vídeo e depois use o tradutor de vídeo para produzir uma versão em marathi com narração natural e sincronização labial preservada. Você também pode digitar ou colar seu roteiro diretamente em marathi e a plataforma vai gerar o vídeo em poucos minutos. Isso funciona para todos os idiomas regionais da Índia, incluindo hindi, tâmil, telugu e guzerate, sendo especialmente útil para famílias que comemoram em várias comunidades linguísticas.
Sim. Depois que o seu vídeo principal de convite de casamento estiver pronto, você poderá gerar versões traduzidas em mais de 175 idiomas usando o tradutor de vídeo. A narração é regravada no idioma de destino com uma voz de som natural e mantendo o mesmo tempo de fala. Você não precisa recriar o vídeo nem escrever um novo roteiro. Isso é especialmente útil para famílias multiculturais, casamentos em destinos internacionais e listas de convidados que abrangem vários países.
Você pode criar um vídeo de convite de casamento gratuito sem precisar baixar nenhum software. Abra o criador online de vídeos de convite de casamento no seu navegador, escolha entre a seleção de modelos gratuitos, adicione os detalhes do seu casamento e clique para gerar o seu vídeo. O plano gratuito não exige cartão de crédito e permite exportar e compartilhar o convite finalizado. Planos pagos a partir de US$ 24 por mês liberam modelos adicionais de vídeo de convite de casamento, vídeos mais longos e clonagem de voz.
Um videomaker para produzir vídeos de convite normalmente exige um dia de filmagem, tempo de edição e um orçamento que pode variar de algumas centenas a vários milhares de dólares, com um prazo de entrega de dias ou semanas. Esta plataforma gera um resultado comparável apenas a partir de texto e fotos em menos de uma hora. Você mantém controle total sobre cada elemento, pode fazer edições ilimitadas e criar várias versões para diferentes canais sem custo adicional. O fluxo de trabalho de vídeo sem rosto significa sem câmera, sem agendamento e sem espera.
Sim. Depois que o seu vídeo de convite de casamento for exportado, você poderá baixá‑lo em MP4 no formato de proporção que melhor se adapta à sua plataforma, incluindo formatos verticais otimizados para Instagram Stories, Reels e status do WhatsApp. Use as configurações do gerador de reels para saídas verticais de vídeos curtos e a exportação padrão em 16:9 para sites de casamento e incorporações em e‑mails.
Sim. Volte ao editor, atualize os detalhes relevantes no seu roteiro ou nos elementos visuais e renderize novamente. O vídeo atualizado fica pronto em poucos minutos. Essa é uma das vantagens mais práticas em relação aos convites impressos: se o local do evento mudar, o horário de início for alterado ou você quiser acrescentar algum detalhe, você gera uma nova versão sem precisar reimprimir ou refazer o design de nada.
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