Procurando gravar sua tela para tutoriais, apresentações ou demonstrações?

A extensão Screen Recorder da HeyGen permite que você capture gravações de tela de alta qualidade com facilidade para qualquer finalidade. Seja compartilhando conhecimento, demonstrando software ou criando conteúdo envolvente, esta ferramenta garante gravações cristalinas todas as vezes.

O HeyGen facilita a personalização da sua experiência de gravação de tela, oferecendo recursos como integração de áudio, anotações na tela e opções de gravação flexíveis que atendem às suas necessidades.