Um criador de vídeos imobiliários é uma plataforma com IA que transforma detalhes de imóveis em vídeos profissionais. Adicione as informações do seu anúncio ou um breve prompt, e a ferramenta de roteiro para vídeo cuida de toda a criação, com cenas, narrações e elementos visuais. Em poucos minutos, seu vídeo está pronto, permitindo que você produza vídeos imobiliários profissionais sem precisar filmar nada.