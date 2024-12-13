Editor de Vídeo Online

Precisa cortar partes indesejadas do seu vídeo rapidamente?

O cortador de vídeos online com inteligência artificial da HeyGen ajuda você a aparar, cortar e refinar vídeos com precisão em apenas alguns cliques. Seja editando clipes para redes sociais, apresentações ou tutoriais, esta ferramenta garante cortes limpos e profissionais sem comprometer a qualidade.

Com cortes precisos de quadros e pré-visualizações em tempo real, HeyGen torna a edição de vídeo contínua, garantindo que seu conteúdo seja refinado e envolvente.