Criador de Vídeos de Onboarding com IA para Produzir Vídeos de Integração

Crie um vídeo de onboarding profissional a partir de um roteiro simples em poucos minutos. Sem câmeras, sem software de edição. Cole seu texto, escolha um estilo e dê boas-vindas a novos colaboradores ou clientes com um vídeo claro e alinhado à sua marca.

AI onboarding video maker creating an engaging onboarding video from a script.
141.999.561Vídeos gerados
116.756.600Avatares gerados
19.584.524Vídeos traduzidos
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Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.
Key Features

Features of onboarding video maker

Speech Cleanup for slick, flawless takes

Record once and sound polished. Speech Cleanup automatically removes filler words, awkward pauses, false starts, and retakes inside the AI video editor, then smooths every transition so your onboarding video looks recorded in one flawless take. No re-shoots and no editing skills needed.

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Speech Cleanup polishing a recorded onboarding video into a flawless take.

Create onboarding videos from text

Dispense da câmera e da equipe. Cole um roteiro ou prompt, escolha um estilo clean e esta plataforma de vídeo com IA faz o resto. Com texto para vídeo, HeyGen ajuda você a criar conteúdos de onboarding profissionais a partir de etapas e políticas escritas, prontos para publicar com um clique.

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Creating onboarding videos from text with an AI-powered video platform.

AI voiceovers in diverse languages

Welcome every hire in their own language. Generate natural narration in 175+ languages and accents from your script, or match your team's tone with a custom voice. The built-in AI voice generator uses text-to-speech to maintain clear, consistent delivery without recording any audio yourself.

Comece grátis →
AI voiceovers generating onboarding narration in diverse languages.

Customize captions and on-screen text

Make onboarding content easy to follow anywhere. Captions are generated automatically and timed to your narration, so every viewer can watch on mute or in a noisy office. The subtitle generator formats clean, customizable text that displays seamlessly across devices, with comprehensive language support.

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Customizing captions and on-screen text on an onboarding video.

Turn slides and templates into video

Reaproveite o material que você já tem. Faça upload de uma apresentação de slides, manual ou documento de políticas e transforme tudo automaticamente em um vídeo de onboarding narrado. Com PPT para vídeo e modelos de vídeo de onboarding, seus slides se tornam tutoriais envolventes, com animações e personalização completa, sem precisar de nenhum trabalho de design.

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Turning slides and templates into a narrated onboarding video.

Ideias e casos de uso para vídeos de onboarding

Integração de novos funcionários

Integração de novos funcionários

Filming orientation takes days and dates fast. Write your welcome flow, pick a layout, and produce a consistent training video that helps introduce company culture, so new hires feel ready from day one.

Customer onboarding and walkthroughs

Customer onboarding and walkthroughs

Live setup calls don't scale and notes get ignored. Turn your setup guide into a product demo video that shows customers how to get started, lifting satisfaction and retention while cutting support tickets.

Compliance training across departments

Compliance training across departments

Updating compliance decks every year is slow and costly. Drop in your policy notes and build a structured course your team completes across departments, with a course builder that keeps every module current and consistent.

Software tutorials and how-to guides

Software tutorials and how-to guides

Screen recordings look messy and go stale fast. Describe each step, choose a format, and a tutorial video maker lets you easily create how-to content that helps new users learn features without a live demo.

Onboarding multilíngue para equipes globais

Onboarding multilíngue para equipes globais

Reshooting onboarding for every region costs months. Create once and use a video translator to localize into 175+ languages with synced delivery, giving distributed teams a seamless welcome in their own language.

Conteúdo de autoatendimento e marketing

Conteúdo de autoatendimento e marketing

Long help articles and manuals go unread. Convert a handbook with PDF to video and give customers and marketing teams a short, narrated asset they can watch on demand, reducing repeat questions and support load.

Como funciona

Como funciona um criador de vídeos de onboarding

Crie um vídeo de onboarding em quatro etapas simples, do primeiro rascunho até um vídeo finalizado e pronto para compartilhar, que sua equipe pode assistir ainda hoje.

Etapa 1

Escolha um modelo

Escolha um estilo e um layout feitos para onboarding, depois defina a proporção de tela e as cores da sua marca.

Step 2

Add your script

Paste your welcome message, steps, or policy text, then refine the wording and pacing for clarity.

Step 3

Personalize e faça os ajustes finais

Adicione narração, legendas e elementos de marca e deixe o Speech Cleanup remover muletas verbais e pausas.

Etapa 4

Exportar e compartilhar

Renderize seu vídeo de onboarding finalizado e faça o download ou compartilhe-o com novos contratados e clientes.

Picking an onboarding video template with a style and layout.
Adding a script to an onboarding video and refining the pacing.
Customizing narration and captions, then cleaning up an onboarding video.
Exporting a finished onboarding video to share with new hires.

Frequently Asked Questions (FAQs)

O que é um criador de vídeos de onboarding com IA e como ele funciona?

É uma ferramenta que cuida da criação de vídeos de onboarding a partir de um roteiro escrito, sem necessidade de filmagem ou edição. Você cola o seu texto, escolhe um estilo e a HeyGen gerencia a narração e o tempo. O gerador de vídeos com IA transforma a criação em apenas alguns cliques rápidos.

Como faço para criar um vídeo de onboarding eficaz?

Mantenha curto e claro. Dica profissional: use uma ideia por cena. Um roteiro objetivo, narração natural e legendas criam um vídeo de onboarding eficaz que prende a atenção. Com base em roteiro para vídeo, um bom onboarding aumenta o engajamento sem necessidade de refilmagens.

Posso criar vídeos de onboarding envolventes usando modelos?

Sim. Comece com modelos de vídeo de onboarding, insira o seu roteiro e personalize o visual. Há modelos gratuitos de vídeos de onboarding para você começar, além de layouts de apresentação animados que ajudam a criar vídeos de onboarding envolventes em poucos minutos.

É fácil criar vídeos de onboarding mesmo sem experiência?

Sim. A plataforma torna a criação de vídeos simples, para que qualquer pessoa possa produzir vídeos de onboarding usando textos que já possui. Você conta com um hub de conteúdo com modelos e a opção de vídeos sem aparecer, o que facilita criar resultados profissionais sem precisar de equipe.

Por que usar um criador de vídeos de onboarding com IA e ele é gratuito?

Há um plano gratuito, sem necessidade de cartão de crédito, para que você possa explorar as principais ferramentas e modelos. Os planos pagos começam em torno de US$ 29 por mês e oferecem vídeos ilimitados, mais vozes e dublagem com IA, proporcionando uma experiência de integração tranquila para cada nova contratação.

A plataforma oferece suporte a rastreamento em LMS e privacidade de dados?

Sim. Os módulos interativos adicionam questionários e interações dentro do vídeo, e são exportados em formato SCORM para o seu LMS como um vídeo educacional. Login seguro, registros de auditoria e rigorosa proteção de dados garantem que cada vídeo de onboarding seja um verdadeiro reflexo da sua marca.

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