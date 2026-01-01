Crie um vídeo de onboarding profissional a partir de um roteiro simples em poucos minutos. Sem câmeras, sem software de edição. Cole seu texto, escolha um estilo e dê boas-vindas a novos colaboradores ou clientes com um vídeo claro e alinhado à sua marca.
Features of onboarding video maker
Speech Cleanup for slick, flawless takes
Record once and sound polished. Speech Cleanup automatically removes filler words, awkward pauses, false starts, and retakes inside the AI video editor, then smooths every transition so your onboarding video looks recorded in one flawless take. No re-shoots and no editing skills needed.
Create onboarding videos from text
Dispense da câmera e da equipe. Cole um roteiro ou prompt, escolha um estilo clean e esta plataforma de vídeo com IA faz o resto. Com texto para vídeo, HeyGen ajuda você a criar conteúdos de onboarding profissionais a partir de etapas e políticas escritas, prontos para publicar com um clique.
AI voiceovers in diverse languages
Welcome every hire in their own language. Generate natural narration in 175+ languages and accents from your script, or match your team's tone with a custom voice. The built-in AI voice generator uses text-to-speech to maintain clear, consistent delivery without recording any audio yourself.
Customize captions and on-screen text
Make onboarding content easy to follow anywhere. Captions are generated automatically and timed to your narration, so every viewer can watch on mute or in a noisy office. The subtitle generator formats clean, customizable text that displays seamlessly across devices, with comprehensive language support.
Turn slides and templates into video
Reaproveite o material que você já tem. Faça upload de uma apresentação de slides, manual ou documento de políticas e transforme tudo automaticamente em um vídeo de onboarding narrado. Com PPT para vídeo e modelos de vídeo de onboarding, seus slides se tornam tutoriais envolventes, com animações e personalização completa, sem precisar de nenhum trabalho de design.
Ideias e casos de uso para vídeos de onboarding
Filming orientation takes days and dates fast. Write your welcome flow, pick a layout, and produce a consistent training video that helps introduce company culture, so new hires feel ready from day one.
Live setup calls don't scale and notes get ignored. Turn your setup guide into a product demo video that shows customers how to get started, lifting satisfaction and retention while cutting support tickets.
Updating compliance decks every year is slow and costly. Drop in your policy notes and build a structured course your team completes across departments, with a course builder that keeps every module current and consistent.
Screen recordings look messy and go stale fast. Describe each step, choose a format, and a tutorial video maker lets you easily create how-to content that helps new users learn features without a live demo.
Reshooting onboarding for every region costs months. Create once and use a video translator to localize into 175+ languages with synced delivery, giving distributed teams a seamless welcome in their own language.
Long help articles and manuals go unread. Convert a handbook with PDF to video and give customers and marketing teams a short, narrated asset they can watch on demand, reducing repeat questions and support load.
Como funciona um criador de vídeos de onboarding
Crie um vídeo de onboarding em quatro etapas simples, do primeiro rascunho até um vídeo finalizado e pronto para compartilhar, que sua equipe pode assistir ainda hoje.
Escolha um estilo e um layout feitos para onboarding, depois defina a proporção de tela e as cores da sua marca.
Paste your welcome message, steps, or policy text, then refine the wording and pacing for clarity.
Adicione narração, legendas e elementos de marca e deixe o Speech Cleanup remover muletas verbais e pausas.
Renderize seu vídeo de onboarding finalizado e faça o download ou compartilhe-o com novos contratados e clientes.
É uma ferramenta que cuida da criação de vídeos de onboarding a partir de um roteiro escrito, sem necessidade de filmagem ou edição. Você cola o seu texto, escolhe um estilo e a HeyGen gerencia a narração e o tempo. O gerador de vídeos com IA transforma a criação em apenas alguns cliques rápidos.
Mantenha curto e claro. Dica profissional: use uma ideia por cena. Um roteiro objetivo, narração natural e legendas criam um vídeo de onboarding eficaz que prende a atenção. Com base em roteiro para vídeo, um bom onboarding aumenta o engajamento sem necessidade de refilmagens.
Sim. Comece com modelos de vídeo de onboarding, insira o seu roteiro e personalize o visual. Há modelos gratuitos de vídeos de onboarding para você começar, além de layouts de apresentação animados que ajudam a criar vídeos de onboarding envolventes em poucos minutos.
Sim. A plataforma torna a criação de vídeos simples, para que qualquer pessoa possa produzir vídeos de onboarding usando textos que já possui. Você conta com um hub de conteúdo com modelos e a opção de vídeos sem aparecer, o que facilita criar resultados profissionais sem precisar de equipe.
Há um plano gratuito, sem necessidade de cartão de crédito, para que você possa explorar as principais ferramentas e modelos. Os planos pagos começam em torno de US$ 29 por mês e oferecem vídeos ilimitados, mais vozes e dublagem com IA, proporcionando uma experiência de integração tranquila para cada nova contratação.
Sim. Os módulos interativos adicionam questionários e interações dentro do vídeo, e são exportados em formato SCORM para o seu LMS como um vídeo educacional. Login seguro, registros de auditoria e rigorosa proteção de dados garantem que cada vídeo de onboarding seja um verdadeiro reflexo da sua marca.
Explore mais ferramentas com tecnologia de IA ferramentas
Dê vida a qualquer foto com voz e movimentos hiper-realistas usando o Avatar IV.
Transforme seus roteiros e políticas em vídeos de integração envolventes com IA.