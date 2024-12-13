Quer gerar vídeos deepfake altamente realistas?

O criador de deepfake da HeyGen utiliza inteligência artificial de última geração para criar vídeos deepfake perfeitos para diversão, marketing e narrativas criativas. Com mapeamento facial avançado, preservação da expressão emocional e mesclagem suave, você pode criar vídeos deepfake de nível profissional com apenas alguns cliques. Saiba mais sobre as preocupações éticas da tecnologia de deepfake com IA enquanto explora esta ferramenta.

Seja reimaginando figuras históricas, personalizando conteúdo de vídeo ou explorando visuais impulsionados por IA, a HeyGen torna a criação de deepfake intuitiva, ética e fácil. Com mais de 300 avatares de IA personalizáveis, mais de 175 idiomas, vozes diversas de IA e tecnologia de avatar interativa, a HeyGen permite que você eleve seus projetos de vídeo deepfake a novos patamares.