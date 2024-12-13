Precisa ajustar a velocidade dos seus arquivos de áudio sem comprometer a qualidade?

O alterador de velocidade de áudio da HeyGen facilita a modificação da velocidade de reprodução para atender às suas necessidades, seja para podcasts ou projetos de vídeo.

Com o HeyGen, você pode acelerar ou desacelerar o áudio de maneira uniforme, mantendo a clareza. Perfeito para criadores de conteúdo, educadores e profissionais de marketing, esta ferramenta garante que seu áudio se encaixe perfeitamente em qualquer projeto.