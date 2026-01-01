Criador de vídeos empresariais online e gratuito para a sua marca

Transforme qualquer roteiro em um vídeo empresarial profissional em minutos com um criador de vídeos de negócios com IA. Sem câmeras, sem equipes, sem software de edição. Cole seu texto, escolha um estilo e publique em todos os canais.

Business video maker turning a script into a polished business video for your brand.
141.999.561Vídeos gerados
116.756.600Avatares gerados
19.584.524Vídeos traduzidos
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Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.
Principais recursos

Recursos do criador de vídeos para empresas

Speech Cleanup for flawless delivery

Grave uma vez e esqueça as infinitas regravações. O editor de vídeo com IA remove muletas, pausas e começos falsos, depois junta seus melhores trechos com transições imperceptíveis, para que seu vídeo profissional pareça ter sido gravado perfeitamente de primeira, sem cortes bruscos.

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Speech Cleanup removing filler words and stitching business video clips into one seamless take.

Modelos de vídeos empresariais e vídeos com IA

Comece a partir de um modelo pronto em vez de uma página em branco. O mecanismo de texto para vídeo cria automaticamente as cenas e o ritmo, para que você produza vídeos profissionais e acelere a produção, transformando qualquer modelo de vídeo empresarial em um resultado final em poucos minutos.

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Business video templates and AI video engine building scenes automatically.

Narrações em IA em mais de 175 idiomas

Dê a todo vídeo online uma narração clara e confiante sem precisar contratar locutores. O gerador de voz com IA lê seu roteiro em um tom natural, e você pode clonar a sua própria voz uma única vez para manter a narração consistente entre regiões, campanhas e atualizações em 175 idiomas.

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AI voiceover generator narrating a business video in 175+ languages.

Criador de vídeos online com ferramentas de IA

Envie suas gravações, adicione texto, remova o fundo e anime cenas a partir de um painel simples em um editor de vídeo online feito para quem não é editor. O gerador de legendas adiciona captions com um clique, e as ferramentas de edição junto com o kit de marca mantêm todos os vídeos da sua empresa alinhados à identidade da marca.

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Online video maker dashboard with AI editing tools and a brand kit.

Localize um vídeo empresarial profissional

Reach every market without rebuilding a single video. Run your script through AI dubbing to translate the business video into new languages with matched voice and lip-sync, so one recording becomes dozens of localized versions of your video content that sound native.

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AI dubbing localizing a professional business video into new languages.

Ideias e casos de uso para vídeos empresariais

Campanhas de marketing e promoções

Campanhas de marketing e promoções

Agency production drags on for weeks and burns budget. Write your script, pick a style, and generate marketing videos and a promo in minutes that reach your target audience and drive results.

Training and onboarding videos

Training and onboarding videos

Filming step-by-step instruction eats time and money, and updates mean reshoots. Drop in your notes to build a training video the team watches right away, then edit the script anytime to keep video content current.

Vídeo personalizado de prospecção de vendas

Vídeo personalizado de prospecção de vendas

Generic email blasts get ignored, and recording a clip per prospect does not scale. Spin up an AI talking head that delivers a tailored pitch, so reps send personal video at volume to lift replies.

Vídeos corporativos e comunicação interna

Vídeos corporativos e comunicação interna

Long memos get skimmed and leadership filming takes hours. Convert a deck with ppt to video into a corporate video, the simplest of videos for your business to share company-wide in seconds.

Demonstrações e lançamentos de produtos

Demonstrações e lançamentos de produtos

Filming a demo needs planning, a presenter, and edits. Describe the workflow and generate a product demo video for new features and product launches, an eye-catching, dynamic video that helps customers understand the value quickly.

Social media content for business

Social media content for business

Posting daily clips is slow and hard to keep consistent. Turn quick ideas into AI social media content for TikTok and Instagram Reels, so your brand stays active across social media platforms.

Como funciona

How a business video maker works

Crie um vídeo empresarial em quatro etapas, indo de um roteiro em branco a um vídeo finalizado e pronto para compartilhar.

Etapa 1

Escolha um estilo

Escolha um modelo, defina o formato e a proporção e selecione o visual que melhor se adapta aos objetivos do seu negócio.

Step 2

Escreva seu roteiro

Cole ou digite seu roteiro e, em seguida, ajuste o tom, o ritmo e a ênfase para que a mensagem seja transmitida com clareza.

Etapa 3

Personalize o vídeo

Adicione legendas, identidade visual e planos de fundo, depois refine as tomadas e ajuste o tempo no editor.

Etapa 4

Gerar e compartilhar

Renderize o vídeo final em HD ou 4K e, em seguida, faça o download ou publique-o em seus canais em poucos minutos.

Choose a style step illustration.
Write your script step illustration.
Customize the video step illustration.
Generate and share step illustration.

Perguntas Frequentes (FAQs)

O que é um criador de vídeos de negócios online e como ele funciona?

Um criador de vídeos de negócios online é um gerador de vídeos com IA que transforma um roteiro em um vídeo corporativo profissional sem necessidade de filmagem. Com a HeyGen, você cria vídeos empresariais e conclui toda a produção de vídeo em minutos, sem precisar de software de edição de vídeo ou estúdio.

Ele consegue remover muletas verbais e regravações da minha gravação?

Yes. Speech Cleanup automatically cuts filler words, pauses, and false starts, then bridges the gaps so there are no jump cuts. Paired with AI lip sync, your video editing flows together into one seamless, high-quality video with no manual trimming.

Posso começar usando modelos gratuitos de vídeos empresariais e mídia de banco de imagens?

Sim. Escolha um modelo de vídeo empresarial pronto em uma biblioteca de modelos de vídeo bem elaborados, depois adicione seus próprios clipes de vídeo com imagem para vídeo ou use a biblioteca de mídia e a biblioteca de vídeos de arquivo. Faça upload de qualquer coisa e adicione o vídeo com um clique. Modelos de vídeo empresariais gratuitos oferecem um começo profissional.

How do I make business videos with AI from a prompt?

Digite sua ideia ou escolha um modelo, selecione um avatar de IA ou um apresentador real, e a IA cria o seu vídeo. Adicione animações, escolha uma fonte, use as cores da sua paleta e inclua música de fundo com trilha e efeitos sonoros; depois, faça os ajustes finais e deixe o sistema renderizar tudo em um vídeo corporativo envolvente e impactante.

O criador de vídeos empresariais gratuito é realmente grátis para usar?

Sim. Um plano de vídeo gratuito permite que você crie e baixe um vídeo empresarial grátis sem precisar de cartão de crédito, e um vídeo sem rosto não exige câmera nenhuma. Qualquer pessoa pode otimizar o trabalho com vídeos online usando ferramentas prontas de edição, desde um rápido vídeo promocional até um conjunto completo de modelos de vídeos para negócios. Os planos pagos começam em US$ 24 por mês.

Posso incorporar e compartilhar meu vídeo empresarial para promover minha marca?

Sim. Incorpore o vídeo finalizado no seu site ou loja virtual e compartilhe-o em qualquer campanha com CTAs claros. O tradutor de vídeo com IA torna simples reaproveitar um único corte para mercados globais, para que você conte sua história, divulgue seus produtos e serviços e faça seu vídeo se destacar com IA de ponta.

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Dê vida a qualquer foto com voz e movimentos hiper-realistas usando o Avatar IV.

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