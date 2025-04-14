Make any photo, script, or short clip talk. Generate a polished AI avatar video in minutes with no camera, no editing software, and no re-recording, across social, training, ads, and multilingual content.
Features of the AI Talking Avatar Generator
Turn Any Photo Into a Talking Avatar
Upload one clear reference photo and the engine animates the face to deliver your script with natural expressions and head movement. The same image to video pipeline handles selfies, brand mascots, historical portraits, and AI-generated characters, so any still picture becomes a believable on-screen presenter.
Type a Script, Hear 300+ AI Voices
Cole o texto e explore mais de 300 vozes de IA com diferentes sotaques, faixas etárias e estilos de interpretação. O mecanismo de texto para fala narra o roteiro do seu avatar falante com entonação e ritmo naturais, fazendo a narração soar como se tivesse sido gravada, e não gerada, sem precisar contratar dubladores ou reservar estúdios.
Frame-Accurate Lip-Sync in Any Language
The model aligns every phoneme to mouth shapes, jaw movement, and micro-expressions, frame by frame. Built on the same AI lip Sync engine that dubs full videos, it keeps speech believable in close-ups and holds accuracy across 175+ languages and dialects.
Clone sua voz a partir de uma amostra curta
Record 15 seconds of audio and the platform builds a voice that matches your tone, pace, and accent. Your talking avatar then reads any script in that voice, keeping delivery consistent across dozens of videos without you recording a single new line.
Build a Digital Twin With Avatar V
Avatar Vcria um avatar digital gêmeo persistente a partir de um único clipe de 15 segundos, mantendo sua aparência em planos abertos, médios e fechados sem qualquer desvio. Altere a roupa, o cenário ou o ângulo da câmera com um simples comando em português, sem precisar ficar na frente da câmera novamente.
Publicar vídeos diários com a câmera cansa qualquer criador. Gere clipes com avatares falantes para TikTok, Reels e Shorts a partir de um roteiro, mantenha uma identidade visual consistente na tela e publique conteúdo novo todos os dias sem precisar se gravar nenhuma vez.
Contratar criadores para cada briefing de anúncio atrasa os testes por semanas. Crie um apresentador falante com IA, troque roteiros e ganchos em cada variação e faça testes A/B com dezenas de ângulos de anúncio em uma única tarde.
Reshooting lessons after every product update wastes budget. Give each onboarding and L&D course a consistent avatar instructor, edit the script when content changes, and regenerate the module in minutes instead of rebooking a studio.
Muitos donos de canais não querem mostrar o rosto na internet. Um avatar falante apresenta seus vídeos com um apresentador profissional, para que canais sem rosto tenham os benefícios de retenção de um anfitrião humano sem revelar a identidade de ninguém.
E-mails genéricos são ignorados. Envie para cada prospect um breve vídeo do seu porta-voz em vídeo que o cumprimente pelo nome e apresente o caso de uso específico dele, produzindo tudo em lotes em vez de um por vez.
Localizar vídeos normalmente significa contratar novos atores para cada mercado. Traduza seu vídeo com avatar falante para mais de 175 idiomas, com sincronização labial precisa e voz clonada, entregando vídeos localizados em escala no mesmo dia.
Como funciona o avatar falante de IA
Crie seu primeiro vídeo com avatar falante em quatro etapas, desde escolher um rosto até baixar um MP4 pronto para compartilhar em poucos minutos.
Escolha entre mais de 1.000 avatares prontos, envie uma foto de referência ou crie um gêmeo digital a partir de um pequeno vídeo.
Digite ou cole seu texto, ou envie um arquivo de áudio. Escolha uma voz de IA ou use a sua voz clonada.
Selecione o tom, os gestos, o plano de fundo e as legendas. Visualize a cena antes de renderizar.
Renderize em HD ou 4K, salve o MP4 no seu workspace ou publique diretamente nos seus canais sociais.
Um avatar falante é um rosto digital, criado a partir de uma foto, de uma biblioteca de modelos ou de uma gravação sua, que fala um roteiro com sincronização labial e expressões. A IA mapeia cada som do áudio para as formas correspondentes da boca e movimentos faciais, e então gera o vídeo final.
Envie um retrato nítido de frente, escreva o seu roteiro e escolha uma voz. A IA anima o rosto para combinar com o áudio e gera um vídeo para download. Selfies, ilustrações e retratos gerados por IA funcionam como imagens de origem, então nenhuma foto de estúdio é necessária.
Sim. O criador de avatares falantes gratuito da HeyGen permite que você crie vídeos com avatares prontos e vozes de IA sem nenhum custo, sem necessidade de cartão de crédito. Os planos pagos oferecem vídeos mais longos, avatares personalizados e saída em resolução mais alta quando você precisar.
O nível de realismo depende do modelo. O Avatar V da HeyGen mantém uma identidade coerente em todas as cenas, com sincronização labial em nível de fonema, e foi classificado em 1º lugar como o avatar de IA mais realista no G2. Assim, o resultado final parece filmagem real em vez de animação, mesmo em vídeos longos.
Enquanto um gerador básico de avatar de IA se limita a animar um rosto por clipe, a HeyGen funciona como um completo gerador de vídeos com IA, adicionando cenas, legendas, tradução para mais de 175 idiomas, exportação em 4K e uma API, para que nada quebre quando a produção escalar.
Você pode começar gratuitamente. Os planos Creator custam de US$ 24 a US$ 29 por mês para produção regular, e a API cobra US$ 0,05 por segundo de saída Avatar V para desenvolvedores. Planos empresariais personalizados atendem equipes que publicam vídeos com avatar em grande volume em vários mercados.
Para a maior parte do conteúdo, sim. O educador Anton Voroniuk administra seus canais com um avatar da HeyGen, economizando 15,5 horas por semana, reduzindo os custos de produção em 40 vezes e alcançando mais de 1 milhão de alunos sem gravar uma única aula pessoalmente.
Sim. O Avatar IV baseado em foto funciona com rostos não humanos, então personagens ilustrados, mascotes de marca e animais podem apresentar roteiros com sincronização labial precisa e muita personalidade. Criadores o utilizam para vídeos de pets “falantes”, promoções com mascotes e vídeos explicativos animados.
Mais de 175 idiomas e dialetos. Gere o original em um idioma e depois use o Tradutor de Vídeo com IA para produzir versões localizadas com sincronização labial e sua voz clonada, para que um único roteiro atenda a todos os mercados em que você atua.
Sim. O LiveAvatar executa seu avatar em tempo real, conduzindo conversas ao vivo em agentes de voz, webinars e widgets de suporte. Vídeos de avatares falantes pré-renderizados também funcionam como aberturas de transmissões, segmentos no estilo VTuber e estreias agendadas.
Explore mais ferramentas com tecnologia de IA ferramentas
Dê vida a qualquer foto com voz e movimentos hiper-realistas usando o Avatar IV.
Transforme qualquer foto ou roteiro em um vídeo de avatar falante com sincronização labial, usando IA.