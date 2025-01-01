Pare de se repetir
Transforme sua apresentação mais eficaz em um vídeo reutilizável com avatar usando o recurso de conversão de PDF/PPT em vídeo do HeyGen, para que seu pitch fale por você, mesmo quando você não estiver na sala.
As vendas devem ser rápidas, mas a produção de vídeos não é. Com HeyGen, você pode transformar ideias de vendas em vídeos profissionais instantaneamente, para que sua equipe possa se concentrar em fechar negócios, não na criação de conteúdo.
Transforme sua apresentação mais eficaz em um vídeo reutilizável com avatar usando o recurso de conversão de PDF/PPT em vídeo do HeyGen, para que seu pitch fale por você, mesmo quando você não estiver na sala.
Com a geração de vídeos baseada em scripts personalizados, você pode produzir instantaneamente introduções de vendas personalizadas, demonstrações de produtos e acompanhamentos para que sua equipe amplie suas melhores mensagens sem esforço.
Avatares interativos atuam como SDRs de IA que engajam potenciais clientes em tempo real, respondendo perguntas, guiando compradores através das ofertas e agendando reuniões a qualquer momento do dia.
Use a gravação de tela com sobreposição de avatar do HeyGen para criar tutoriais rápidos e claros que orientam os potenciais clientes através de recursos complexos, economizando tempo em demonstrações ao vivo e aumentando a velocidade de fechamento de negócios.
Edite vídeos facilmente para manter as apresentações atualizadas e expandir para novos mercados com tradução para mais de 175 idiomas e dialetos, incluindo narrações por IA e revisão de texto.
Transforme sua apresentação mais eficaz em um vídeo reutilizável com avatar usando o recurso de conversão de PDF/PPT em vídeo do HeyGen, para que seu pitch fale por você, mesmo quando você não estiver na sala.
Com a geração de vídeos baseada em scripts personalizados, você pode produzir instantaneamente introduções de vendas personalizadas, demonstrações de produtos e acompanhamentos para que sua equipe amplie suas melhores mensagens sem esforço.
Avatares interativos atuam como SDRs de IA que engajam potenciais clientes em tempo real, respondendo perguntas, guiando compradores através das ofertas e agendando reuniões a qualquer momento do dia.
Use a gravação de tela com sobreposição de avatar do HeyGen para criar tutoriais rápidos e claros que orientam os potenciais clientes através de recursos complexos, economizando tempo em demonstrações ao vivo e aumentando a velocidade de fechamento de negócios.
Edite vídeos facilmente para manter as apresentações atualizadas e expandir para novos mercados com tradução para mais de 175 idiomas e dialetos, incluindo narrações por IA e revisão de texto.
Crie apresentações de vendas escaláveis e de alto impacto que educam os compradores e avançam as negociações antes mesmo de você entrar na chamada.
Crie apresentações de vendas escaláveis e de alto impacto que educam os compradores e avançam as negociações antes mesmo de você entrar na chamada.
De propostas de saída a introduções pré-ligação e resumos pós-reunião, destaque-se em todas as etapas do processo de vendas com vídeos individualizados.
De propostas de saída a introduções pré-ligação e resumos pós-reunião, destaque-se em todas as etapas do processo de vendas com vídeos individualizados.
Os avatares interativos da HeyGen atuam como SDRs de IA virtuais para responder perguntas de potenciais clientes, qualificar leads e agendar reuniões 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Os avatares interativos da HeyGen atuam como SDRs de IA virtuais para responder perguntas de potenciais clientes, qualificar leads e agendar reuniões 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Crie apresentações de vendas escaláveis e de alto impacto que educam os compradores e avançam as negociações antes mesmo de você entrar na chamada.
Crie apresentações de vendas escaláveis e de alto impacto que educam os compradores e avançam as negociações antes mesmo de você entrar na chamada.
De propostas de saída a introduções pré-ligação e resumos pós-reunião, destaque-se em todas as etapas do processo de vendas com vídeos individualizados.
De propostas de saída a introduções pré-ligação e resumos pós-reunião, destaque-se em todas as etapas do processo de vendas com vídeos individualizados.
Os avatares interativos da HeyGen atuam como SDRs de IA virtuais para responder perguntas de potenciais clientes, qualificar leads e agendar reuniões 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Os avatares interativos da HeyGen atuam como SDRs de IA virtuais para responder perguntas de potenciais clientes, qualificar leads e agendar reuniões 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Repetindo o mesmo discurso de vendas em todas as ligações
Apresentações estáticas e abordagens frias que não conseguem se destacar
Atrasos no acompanhamento devido à criação manual de conteúdo
Produção de vídeo cara e lenta e prazos de localização
Oportunidades perdidas fora do horário comercial
Inconsistências na comunicação entre representantes e regiões
Transforme apresentações de pitch em vídeos reutilizáveis com avatares
Envie mensagens personalizadas em larga escala com vídeo AI
Use gravações de tela com avatar para tutoriais rápidos e claros
Localize vídeos instantaneamente em mais de 175 idiomas e dialetos
Qualifique leads 24/7 com SDRs interativos de IA que interagem
Mantenha as mensagens atualizadas com a edição fácil na plataforma
Repetindo o mesmo discurso de vendas em todas as ligações
Apresentações estáticas e abordagens frias que não conseguem se destacar
Atrasos no acompanhamento devido à criação manual de conteúdo
Produção de vídeo cara e lenta e prazos de localização
Oportunidades perdidas fora do horário comercial
Inconsistências na comunicação entre representantes e regiões
Transforme apresentações de pitch em vídeos reutilizáveis com avatares
Envie mensagens personalizadas em larga escala com vídeo AI
Use gravações de tela com avatar para tutoriais rápidos e claros
Localize vídeos instantaneamente em mais de 175 idiomas e dialetos
Qualifique leads 24/7 com SDRs interativos de IA que interagem
Mantenha as mensagens atualizadas com a edição fácil na plataforma
Desde o envio inicial até a entrega final, seus dados são protegidos por protocolos líderes do setor.
Totalmente compatível com os padrões SOC 2 TIPO II, GDPR, CCPA, Estrutura de Privacidade de Dados e Lei de IA.
Nossas práticas de segurança evoluem proativamente para antecipar e mitigar ameaças emergentes.
Este caso de cliente mostra como a Pyne utilizou o HeyGen para aumentar em 10 vezes as taxas de conclusão de demonstrações de produto e acelerar a ativação de usuários ao longo do ciclo de vida SaaS B2B.
Este caso de cliente mostra como a Pyne utilizou o HeyGen para aumentar em 10 vezes as taxas de conclusão de demonstrações de produto e acelerar a ativação de usuários ao longo do ciclo de vida SaaS B2B.
Este guia é um manual prático para profissionais de marketing que desejam converter prospects e reter clientes usando conteúdo de vídeo direcionado para o fundo do funil (BOFU) com a plataforma de vídeo AI da HeyGen.
Este guia é um manual prático para profissionais de marketing que desejam converter prospects e reter clientes usando conteúdo de vídeo direcionado para o fundo do funil (BOFU) com a plataforma de vídeo AI da HeyGen.
Este guia explorará o poder do vídeo personalizado para marketing e os cinco principais casos de uso que impulsionam o engajamento, aumentam as conversões e aprimoram o relacionamento com os clientes.
Este guia explorará o poder do vídeo personalizado para marketing e os cinco principais casos de uso que impulsionam o engajamento, aumentam as conversões e aprimoram o relacionamento com os clientes.
Um vídeo de capacitação de vendas com tecnologia de IA utiliza as ferramentas de IA da HeyGen para vídeos de vendas com vozes sintéticas e avatares semelhantes a humanos. Esses vídeos personalizados ajudam as equipes de vendas a entregar uma comunicação envolvente e escalável para prospecção, demonstrações, propostas e acompanhamentos, tornando os vídeos de vendas com IA uma maneira poderosa de se destacar sem câmeras, estúdios ou produções complexas.
Vídeos de vendas com IA aprimoram cada etapa: prospecção com vídeos personalizados, envolvimento dos compradores com demonstrações, aceleração de negócios por meio de propostas sob medida, nutrição através de divulgação por vídeo com IA e impulsionamento de vendas adicionais pós-venda. Essa comunicação consistente e escalável ajuda os representantes a construir confiança, fortalecer relacionamentos e fechar negócios mais rapidamente com mensagens de vídeo impactantes e semelhantes às humanas em larga escala.
A HeyGen facilita a criação de vídeos de vendas com IA, utilizando avatares naturais, apresentadores personalizáveis e vozes sintéticas. Com suporte multilíngue, renderização rápida e qualidade de estúdio, a HeyGen capacita equipes a criar vídeos personalizados para prospecção de vendas—profissionais, autênticos e consistentes—sem a necessidade de equipamentos de gravação, habilidades de edição ou processos de produção demorados.
A HeyGen personaliza vídeos de vendas com IA inserindo campos dinâmicos como nomes, empresas ou setores nos roteiros. Isso torna o alcance de vídeo com IA mais impactante, criando vídeos personalizados em escala. Representantes entregam mensagens que parecem individuais sem a necessidade de regravar, garantindo que cada prospect receba uma comunicação relevante e envolvente, adaptada às suas necessidades e prioridades.
Para criar vídeos de prospecção de vendas com IA, escolha um avatar HeyGen ou gêmeo digital, escreva seu roteiro, personalize com variáveis e gere instantaneamente com vozes sintéticas. Esses vídeos personalizados podem ser compartilhados por e-mail, CRM ou LinkedIn, tornando a prospecção de vídeo com IA profissional, consistente e escalável, mantendo a autenticidade e uma forte presença da marca.
Sim. Com o HeyGen, você pode traduzir instantaneamente vídeos de treinamento para mais de 175 idiomas e dialetos. Isso torna seu treinamento escalável e acessível em diferentes regiões.
Avatares interativos funcionam como SDRs de IA — eles podem responder a perguntas frequentes, guiar compradores através do seu produto, qualificar leads e agendar reuniões 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode integrá-los ao seu site ou experiência de produto para escalar o engajamento no topo do funil.
Ao remover equipamentos caros, estúdios e equipes de produção, a HeyGen reduz tanto os custos quanto os prazos de entrega — mantendo ainda assim vídeos de treinamento profissionais e de alta qualidade.
Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com o vídeo de IA mais inovador.