Transforme o alcance em impacto com vídeos de IA para vendas

As vendas devem ser rápidas, mas a produção de vídeos não é. Com HeyGen, você pode transformar ideias de vendas em vídeos profissionais instantaneamente, para que sua equipe possa se concentrar em fechar negócios, não na criação de conteúdo.

Por que HeyGen

Por que equipes de vendas escolhem a HeyGen para vídeos personalizados

Pare de se repetir

Transforme sua apresentação mais eficaz em um vídeo reutilizável com avatar usando o recurso de conversão de PDF/PPT em vídeo do HeyGen, para que seu pitch fale por você, mesmo quando você não estiver na sala.

Automatize mensagens de alto desempenho

Com a geração de vídeos baseada em scripts personalizados, você pode produzir instantaneamente introduções de vendas personalizadas, demonstrações de produtos e acompanhamentos para que sua equipe amplie suas melhores mensagens sem esforço.

Qualificar leads e interagir

Avatares interativos atuam como SDRs de IA que engajam potenciais clientes em tempo real, respondendo perguntas, guiando compradores através das ofertas e agendando reuniões a qualquer momento do dia.

Acelerar ciclos de vendas

Use a gravação de tela com sobreposição de avatar do HeyGen para criar tutoriais rápidos e claros que orientam os potenciais clientes através de recursos complexos, economizando tempo em demonstrações ao vivo e aumentando a velocidade de fechamento de negócios.

Atualizações sem esforço, alcance global

Edite vídeos facilmente para manter as apresentações atualizadas e expandir para novos mercados com tradução para mais de 175 idiomas e dialetos, incluindo narrações por IA e revisão de texto.

Histórias de clientes

Por que equipes de treinamento, marketing e localização confiam na HeyGen

100%

aumento na capacidade de vídeo

25%

aumento nas taxas de conclusão

10x

aumento na velocidade de produção de vídeos

10-15

idiomas por vídeo

80%

redução nos custos de tradução

R$ 1.000

economizado por minuto de vídeo

90%

taxa de conclusão de vídeo

Casos de uso em destaque

Destaque-se em cada negócio, do primeiro contato ao fechamento

A HeyGen capacita equipes de vendas a personalizar cada etapa da jornada do comprador com conteúdo de vídeo escalável que impulsiona o engajamento e acelera a velocidade do negócio.

Apresentações de vendas

Apresentações de vendas

Crie apresentações de vendas escaláveis e de alto impacto que educam os compradores e avançam as negociações antes mesmo de você entrar na chamada.

Prospecção de vendas

Prospecção de vendas

De propostas de saída a introduções pré-ligação e resumos pós-reunião, destaque-se em todas as etapas do processo de vendas com vídeos individualizados.

IA SDRs

IA SDRs

Os avatares interativos da HeyGen atuam como SDRs de IA virtuais para responder perguntas de potenciais clientes, qualificar leads e agendar reuniões 24 horas por dia, 7 dias por semana.

De chamadas repetitivas a vídeos de alta conversão

Antes do HeyGen

Repetindo o mesmo discurso de vendas em todas as ligações

Apresentações estáticas e abordagens frias que não conseguem se destacar

Atrasos no acompanhamento devido à criação manual de conteúdo

Produção de vídeo cara e lenta e prazos de localização

Oportunidades perdidas fora do horário comercial

Inconsistências na comunicação entre representantes e regiões

Após HeyGen

Transforme apresentações de pitch em vídeos reutilizáveis com avatares

Envie mensagens personalizadas em larga escala com vídeo AI

Use gravações de tela com avatar para tutoriais rápidos e claros

Localize vídeos instantaneamente em mais de 175 idiomas e dialetos

Qualifique leads 24/7 com SDRs interativos de IA que interagem

Mantenha as mensagens atualizadas com a edição fácil na plataforma

Os mais altos padrões de Confiança
& Segurança

Na HeyGen, acreditamos que a tecnologia revolucionária de IA deve vir com os mais altos padrões de segurança e ética incorporados desde o início. Nossa equipe dedicada de Confiança & Segurança garante que seus dados estejam seguros e que nossa IA seja usada de maneira ética.

Segurança robusta

Segurança robusta

Desde o envio inicial até a entrega final, seus dados são protegidos por protocolos líderes do setor.

Conformidade certificada

Conformidade certificada

Totalmente compatível com os padrões SOC 2 TIPO II, GDPR, CCPA, Estrutura de Privacidade de Dados e Lei de IA.

Melhoria contínua

Melhoria contínua

Nossas práticas de segurança evoluem proativamente para antecipar e mitigar ameaças emergentes.

eBooks

Recursos

Percepções do relatório de Aprendizagem e Desenvolvimento de 2025

Pyne converte testes e ativa usuários

Este caso de cliente mostra como a Pyne utilizou o HeyGen para aumentar em 10 vezes as taxas de conclusão de demonstrações de produto e acelerar a ativação de usuários ao longo do ciclo de vida SaaS B2B.

Aumente a receita com vídeos BOFU

Aumente a receita com vídeos BOFU

Este guia é um manual prático para profissionais de marketing que desejam converter prospects e reter clientes usando conteúdo de vídeo direcionado para o fundo do funil (BOFU) com a plataforma de vídeo AI da HeyGen.

Eleve o nível dos vídeos de marketing e vendas

Eleve o nível dos vídeos de marketing e vendas

Este guia explorará o poder do vídeo personalizado para marketing e os cinco principais casos de uso que impulsionam o engajamento, aumentam as conversões e aprimoram o relacionamento com os clientes.

Agende sua demonstração de 30 minutos do HeyGen

Obtenha um resumo personalizado do HeyGen
Ouça histórias de sucesso de clientes
Saiba mais sobre as opções de preços
Tem perguntas? Nós temos as respostas.

O que exatamente é um vídeo de capacitação de vendas com suporte de IA?

Um vídeo de capacitação de vendas com tecnologia de IA utiliza as ferramentas de IA da HeyGen para vídeos de vendas com vozes sintéticas e avatares semelhantes a humanos. Esses vídeos personalizados ajudam as equipes de vendas a entregar uma comunicação envolvente e escalável para prospecção, demonstrações, propostas e acompanhamentos, tornando os vídeos de vendas com IA uma maneira poderosa de se destacar sem câmeras, estúdios ou produções complexas.

Como vídeos de vendas com IA podem ser utilizados ao longo do ciclo de vendas?

Vídeos de vendas com IA aprimoram cada etapa: prospecção com vídeos personalizados, envolvimento dos compradores com demonstrações, aceleração de negócios por meio de propostas sob medida, nutrição através de divulgação por vídeo com IA e impulsionamento de vendas adicionais pós-venda. Essa comunicação consistente e escalável ajuda os representantes a construir confiança, fortalecer relacionamentos e fechar negócios mais rapidamente com mensagens de vídeo impactantes e semelhantes às humanas em larga escala.

Por que a HeyGen é a melhor para criar vídeos de vendas com apresentadores que parecem humanos?

A HeyGen facilita a criação de vídeos de vendas com IA, utilizando avatares naturais, apresentadores personalizáveis e vozes sintéticas. Com suporte multilíngue, renderização rápida e qualidade de estúdio, a HeyGen capacita equipes a criar vídeos personalizados para prospecção de vendas—profissionais, autênticos e consistentes—sem a necessidade de equipamentos de gravação, habilidades de edição ou processos de produção demorados.

Como a IA personaliza vídeos de vendas para diferentes prospects ou contas?

A HeyGen personaliza vídeos de vendas com IA inserindo campos dinâmicos como nomes, empresas ou setores nos roteiros. Isso torna o alcance de vídeo com IA mais impactante, criando vídeos personalizados em escala. Representantes entregam mensagens que parecem individuais sem a necessidade de regravar, garantindo que cada prospect receba uma comunicação relevante e envolvente, adaptada às suas necessidades e prioridades.

Como criar vídeos de prospecção de vendas com apresentadores virtuais personalizáveis.

Para criar vídeos de prospecção de vendas com IA, escolha um avatar HeyGen ou gêmeo digital, escreva seu roteiro, personalize com variáveis e gere instantaneamente com vozes sintéticas. Esses vídeos personalizados podem ser compartilhados por e-mail, CRM ou LinkedIn, tornando a prospecção de vídeo com IA profissional, consistente e escalável, mantendo a autenticidade e uma forte presença da marca.

Como o HeyGen ajuda a reduzir o tempo gasto em ligações de vendas?

Sim. Com o HeyGen, você pode traduzir instantaneamente vídeos de treinamento para mais de 175 idiomas e dialetos. Isso torna seu treinamento escalável e acessível em diferentes regiões.

O que é um avatar interativo e como posso usá-lo em vendas?

Avatares interativos funcionam como SDRs de IA — eles podem responder a perguntas frequentes, guiar compradores através do seu produto, qualificar leads e agendar reuniões 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode integrá-los ao seu site ou experiência de produto para escalar o engajamento no topo do funil.

Quão fácil é atualizar um vídeo depois de criado?

Ao remover equipamentos caros, estúdios e equipes de produção, a HeyGen reduz tanto os custos quanto os prazos de entrega — mantendo ainda assim vídeos de treinamento profissionais e de alta qualidade.

Comece a criar vídeos com IA

Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com o vídeo de IA mais inovador.

