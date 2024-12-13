Criando o caminho mais humano para a adoção de produtos digitais

Os clientes da Pyne geralmente adotam uma abordagem de crescimento liderado pelo produto (PLG) para conquistar ou expandir seus clientes. “Escalar o acompanhamento do cliente sem aumentar os custos é especialmente importante para empresas com grandes ambições de crescimento e produtos complexos, onde os usuários precisam entender a história por trás do produto e como usá-lo. Nossos clientes treinam os avatares da Pyne com os playbooks de vendas e suporte ao cliente mais utilizados para alcançar exatamente isso,” disse Roman.

“Demonstrações tradicionais de produtos e processos de integração utilizam guias escritos, mas anos de experiência com essas ferramentas mostram que eles falham em engajar as pessoas. Sabemos, através de modelos comportamentais, que os seres humanos prestam mais atenção quando estão ouvindo outros seres humanos,” disse Roman. “Acreditamos que uma boa integração e ativação do usuário ocorrem com um toque humano. É assim que você cria vínculo e lealdade com seus usuários e clientes.”

Um problema é que muita educação sobre o produto acontece fora do produto. Pyne faz com que essa educação ocorra dentro do produto com vídeo. O problema é que leva muito tempo para atualizar o conteúdo de vídeo.

“Gravar vídeos de produtos individualmente dá muito mais trabalho. Sabemos que isso funciona bem e impulsiona as conversões, mas produzir e atualizar vídeos quando as coisas mudam é uma tarefa pesada, especialmente se você quer ser ágil com o conteúdo,” disse Roman.

Com o Pyne, os usuários podem explorar um produto como se o melhor especialista em produtos estivesse ao lado deles. Ele permite que as empresas simplifiquem experiências complexas de produtos, integrem cada usuário com um toque pessoal e ampliem os processos de integração e ativação. Mas para realmente oferecer um toque humano, o Pyne precisava dos avatares mais realistas possíveis.

Escolhendo uma plataforma de vídeo AI com uma API

Ao procurar uma solução de avatar para o recurso de agente de demonstração gerado por IA, a Pyne explorou a Synthesia e outras empresas. Roman testou quais avatares funcionavam melhor e excluiu aqueles que não possuíam uma API.

“Queremos que nossos clientes possam atualizar suas demonstrações instantaneamente por meio de nossa plataforma. Para isso, precisa ser uma experiência contínua, então precisávamos fornecer a eles uma API,” disse Roman. “O valor da API é que ela garante que haja o mínimo de atrito possível entre possibilitar o caso de uso que o cliente deseja — que é experimentar com os fluxos de integração e ativação — e nossa plataforma. É por isso que escolhemos a HeyGen.”

A API da HeyGen integra de forma integrada vídeos de avatares, avatares interativos e localização em qualquer experiência digital. A Pyne utiliza-a para recursos de produtos que permitem aos usuários ajustar roteiros para atualizar demonstrações em segundos, traduzir fluxos para diferentes idiomas e fazer upload de avatares uma única vez para todos os vídeos futuros. Não são necessárias novas filmagens ou equipes de produção.

Pyne também escolheu a HeyGen porque ela possui os avatares mais realistas e de alta qualidade do mercado e era simplesmente a mais fácil de usar.

“Nossos clientes chegam ao produto e veem os avatares de IA e dizem, ‘Nossa, isso é tão diferente, e eu adoro assistir,’” disse Roman. “O usuário final agora tem um tempo de atenção maior e pode consumir mais informações rapidamente.”

Ativando usuários ao longo do ciclo de vida do cliente

Com a plataforma da Pyne alimentada por HeyGen, as empresas podem impulsionar a adoção, conversão e engajamento de sua base de usuários, incluindo:

Integração mais rápida e observando um tempo de retorno 4 vezes mais rápido

Aumentando o engajamento em 10 vezes em comparação com demonstrações convencionais de produtos

Melhorando a conversão em até 2,3 vezes

Retendo usuários 3 vezes melhor

“O que a HeyGen realmente nos proporcionou foi um novo formato que nos permite envolver os usuários de uma maneira que simplesmente não era possível antes,” disse Roman. “Agora podemos combinar o melhor de como os humanos atualmente integram pessoas com como a tecnologia pode integrar pessoas em seus próprios termos.”

Roman GeugelinCEO e Fundador da Pyne.ai